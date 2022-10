Radeon RX 7900 XTX: Fotos zur AMD-Grafikkarte durchgesickert

AMD möchte die neuen RDNA-3-Grafikchips am 3. November vorstellen. Im Vorfeld der Präsentation sind nun erste Bilder zur Radeon RX 7900 aufgetaucht. Die Fotos zeigen einen Prototyp und dürften noch nicht das finale Design der kommenden Grafikkarte darstellen.

Launch findet am 3. November statt

AMD

Die Aufnahmen wurden vom Twitter-Nutzer 9550pro veröffentlicht. Auf den Bildern soll das kommende Modell Radeon RX 7900 XTX zu erkennen sein. Weiterhin wird die Grafikkarte mit der schon erhältlichen Radeon RX 6900 XT verglichen. Während der Kühler bereits final sein soll, könnte das PCB in der Zeit bis zum Release noch überarbeitet werden. Die drei Lüfter haben einen Durchmesser von jeweils 80 Millimeter. Im Vergleich zum Vorgänger-Modell soll die Grafikkarte etwas länger sein. Die Energie wird über zwei Acht-Pin-Anschlüsse geliefert.Dass es sich bei der auf den Fotos gezeigten Version lediglich um einen Prototyp handelt, dürften die auf der Rückseite angebrachten Debugging-Ports bestätigen. Die drei roten Streifen wurden allerdings schon im offiziellen Teaser-Bild gezeigt und deuten darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine Grafikkarte mit der RDNA-3-Architektur handelt.RDNA 3 soll eine mehr als 50 Prozent bessere Leistung mit sich bringen. Die GPUs stellen die ersten Grafikkarten dar, die auf einem Chiplet-Design basieren. Hierbei werden mehrere Dies zu einem großen Paket zusammengefasst.Vor knapp zwei Wochen hatte der Hersteller angekündigt, dass die neuen Grafikchips auf Basis der RDNA-3-Architektur am 3. November präsentiert werden. Der Launch soll um 22 Uhr deutscher Zeit beginnen und über einen YouTube-Livestream zu sehen sein. In den Handel kommen die Grafikkarten dann allerdings erst Anfang Dezember.