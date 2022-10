Helium wird immer knapper - Hoffnung schafft nun ein Party-Ausstatter

Die Weltwirtschaft schlingert aktuell von einem Engpass in den nächsten. Inzwischen wird sogar Helium knapp - was angesichts dessen, dass es das zweithäufigste Element im Universum ist, etwas skurril wirkt. Allerdings ist es pur auf der Erde schwer zu bekommen.

Helium kennen die meisten Menschen nur aus dem Unterhaltungs-Bereich - es lässt Luftballons schweben und sorgt für lustige Stimm-Effekte. Allerdings ist das Edelgas auch ein wichtiger Rohstoff, ohne Helium geht beispielsweise auch kein MRT im Krankenhaus. Zudem benötigt die Industrie große Mengen und auch in der Forschung spielt es eine große Rolle. Vor allem als Kühlmittel. "Es gibt keinen Ersatz. Es gibt nichts anderes, das diese tiefen Temperaturen erzeugen kann", erklärte Sophia Hayes, Chemieprofessorin an der Washington University in St. Louis, laut eines Berichtes von NBC News Ganz neu ist die schwierige Situation allerdings nicht. Während die Produktionsmengen von jeher begrenzt sind, stieg der Bedarf immer weiter. Schon seit Jahren verwalten die Verbraucher ihren Mangel, auch wenn die Lage sich zuletzt weiter verschärfte. Die Öffentlichkeit nahm davon allerdings kaum Kenntnis und auch in der Politik, die sich inzwischen bei diversen anderen Rohstoffen und Produkten um Versorgungssicherheit kümmert, war das Thema kaum präsent.Das ändert sich aktuell aber vielleicht, weil das US-Unternehmen Party City ankündigte, 40 Filialen zu schließen - unter anderem auch wegen der zunehmenden Helium-Knappheit. Man kann Kunden mit großem Bedarf an Party-Dekorationen aus schwebenden Luftballons schlicht nicht mehr bedienen."Wenn es um Helium geht, sind wir an einem Wendepunkt angelangt", sagte Elsesser, der stellvertretender Direktor für Regierungsangelegenheiten bei der American Physical Society ist, einer Vereinigung von Physikern. "Party City hat uns die Arbeit ein wenig erleichtert, wenn es darum geht, Helium ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Helium ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen."