Meta-Crash geht weiter, Wall Street spricht von "Vollkatastrophe"

Mark Zuckerberg hat Facebook zu Meta umbenannt, damit will er sein Unternehmen neu in Richtung Metaverse ausrichten. Doch aktuell steckt Meta in der wohl größten Krise seines Bestehens ( Facebook inklusive), an der Börse macht sich bereits Untergangsstimmung breit.

Meta verliert mehr als 70 Prozent an Wert

Facebook-Nutzer werden immer älter, Instagram kommt unter Druck durch TikTok, WhatsApp verdient kein Geld und das Metaverse ist ein Fass ohne Boden für Investitionen. So kann man die jüngere Vergangenheit von Meta sicherlich am kürzesten zusammenfassen. All diese Faktoren haben zur Folge, dass Meta Platforms derzeit einen Absturz durchmachen muss, den man selten erleben kann oder darf.Denn am gestrigen Donnerstag sind die Aktien des Unternehmens um satte 24 Prozent gefallen, aktuell liegt Meta auf dem niedrigsten Stand seit etwa vier Jahren. CBS News hat dazu einen schönen Satz formuliert: "Die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms investiert massiv in die virtuelle Realität, aber die tatsächliche Realität sieht nach einem realen Desaster aus."Das sehen nicht nur Medien so, sondern auch und vor allem die Börsenexperten. Demnach hat ein Wall Street-Analyst hat den jüngsten Quartalsbericht von Meta als "Train Wreck" umschrieben, was wörtlich "Zug-Wrack" heißt und sich freier mit "Vollkatastrophe" übersetzen lässt.Meta erreichte im September 2021 noch einen Höchststand des Marktwertes von mehr als einer Billion Dollar. Seither verlor Meta mehr als 700 Milliarden Dollar an Marktwert, aktuell beträgt dieser rund 263 Milliarden Dollar, also geraden einmal etwas mehr als ein Viertel des Höchstwertes von Ende August bzw. Anfang September 2021.Bei der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen musste Meta u. a. 9,4 Milliarden Dollar an Verlusten im Bereich des Metaverse vermelden. Mark Zuckerberg sagte zwar, dass er "ziemlich zuversichtlich" sei, "dass dies in eine gute Richtung geht", die Investoren sind aber alles andere als überzeugt.