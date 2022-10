Xbox Series X|S & One: Oktober-Update jetzt verfügbar - Das ist neu

Microsoft stellt ab sofort das Oktober 2022-Update für seine Spielekonsolen Xbox Series X|S und Xbox One zum Download bereit. Dabei schrauben die Redmonder vorrangig an diversen Audio- und Stromsparfunktionen. Xbox-Controller erhalten zusätzlich ein neues Firmware-Update.

Microsoft vereinfacht Prozesse, Namen und Beschreibungen

Updates für Xbox Wireless Controller

Ein Großteil der Änderungen wird lediglich für die neuen Systeme Xbox Series X und Series S ausgerollt, wie Microsofts Blog-Beitrag verdeutlicht. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, via HDMI-CEC die Lautstärke des Fernsehers direkt über die Konsole regulieren zu können. Der Suche nach der Fernbedienung bleibt Spielern somit erspart. Für alle Xbox-Konsolen führt man hingegen eine optionale Stummschaltung des Startup-Sounds ein, sodass das Hochfahren lautlos erfolgt.Darüber hinaus kündigt Microsoft an, die Einrichtung der Xbox als Heimkonsole mit neuen Setup-Prozessen zu vereinfachen. Die Definition als Heimkonsole ermöglicht unter anderem, dass Freunde und Familie auf Spiele zugreifen können, auch wenn man nicht mit seinem Microsoft-Konto angemeldet ist. Vereinfacht werden zudem die Beschreibung und Namen der Xbox-Energiemodi . Früher bekannt als "Standby" und "Energiesparen", ist nun von "Ruhezustand" und "Herunterfahren (Energiesparen)" die Rede.Eine zusätzliche Namensänderung nimmt Microsoft an den Xbox Passkeys vor, die jetzt als Xbox PINs bezeichnet werden. Ebenso stehen Updates für die Xbox App auf Smartphones und die Xbox Game Bar auf Windows-PCs bereit. Hier lassen sich per Konsole und PC aufgenommene Clips inzwischen leichter bearbeiten. Die Redmonder arbeiten dabei mit der Plattform Metal.tv zusammen.Abschließend profitieren Xbox Series X|S Wireless Controller, der Elite Series 2, Adaptive Controller und die kabellosen Gamepads der Xbox One von einem neuen Firmware-Update. Neben nicht näher definierten "Fehlerbehebungen" werden dabei vorrangig Probleme mit Joysticks ausgemerzt, die über die Adaptive Controller angeschlossen werden.