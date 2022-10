Google Pixel 7 (Pro) bei Media Markt vorbestellen und Prämie sichern

Google und Media Markt starten ab sofort mit ihrer großen Pre-Order-Aktion für die neuen Android-Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Wer eines der Top-Modelle vorbestellt, kann sich auf tolle Geschenke freuen - unter anderem auf die Pixel Watch LTE im Wert von 429 Euro.

Vorbesteller-Geschenke haben es in sich

Die bisher leistungsstärksten Google-Smartphones

Pixel Watch: Das beste von Google und Fitbit

Bei Media Markt mit starken Gratis-Geschenken

Kaum vorgestellt, nimmt der Online-Shop von Media Markt die ersten Bestellungen für die neue Generation der Pixel-Smartphones entgegen. Dabei kann sich Googles Vorbestelleraktion in diesem Jahr wirklich sehen lassen. Neben Gutscheinen und Truly-Wireless-Kopfhörern erhalten Early-Birds beim Kauf des Google Pixel 7 Pro sogar die nagelneue Pixel Watch LTE gratis. Ein Preisvorteil von mehr als 400 Euro und gleichzeitig das perfekte Wearable für die neuen Smartphones.Die Vorbestellungen bei Media Mark sind begrenzt und einige Modelle zügig ausverkauft. Nur bis zum 17. Oktober erhaltet ihr die begehrten Pre-Order-Geschenke. Die erste Auslieferung erfolgt zum 13. Oktober 2022 (Donnerstag).Das Pixel 7 Pro gehört schon jetzt zu den interessantesten Smartphones des Jahres . Mit seinem 6,7 Zoll großen OLED-Display samt QHD+-Auflösung und bis zu 120 Hz spielt der Androide ebenso in der ersten Liga wie dank des performanten Google Tensor G2-Chips und starken 12 GB Arbeitsspeicher. Zudem konnte das Kamerasystem deutlich aufgewertet werden. Bis zu 50 Megapixel, ein Teleobjektiv samt 30x Super-Resolution-Zoom und ein toller Makrofokus sorgen für detaillierte, knackscharfe und authentische Fotos sowie Videos.Auch das Pixel 7 braucht sich nicht vor der Konkurrenz zu verstecken. Mit 6,3 Zoll etwas kompakter, dafür aber auch deutlich preiswerter , richtet es sich vor allem an Otto Normalverbraucher, der nicht alle Pro-Funktionen benötigt und vorrangig ein solides, hochwertiges Smartphone für die nächsten Jahre sucht. Eine lange Akkulaufzeit, Android- und Sicherheitsupdate für mindestens fünf Jahre und die Teilnahme an zukünftigen Feature-Drops sprechen ebenso wie eine 50-MP-Kamera und Android 13 für das "normale" Pixel.Neben den Pixel-Smartphones stellt Google mit der Pixel Watch ein neues Wearable samt neu gestalteter Wear OS-Software vor. Dank eines gewölbten, runden Designs und einer Vielzahl von Personalisierungsmöglichkeiten hebt man sich von der Konkurrenz ab. Nutzer profitieren zudem von den vielfältigen Google- und Fitbit-Welten . Egal ob bei der Navigation mit Maps, dem Bezahlen per Google Wallet, bei Fragen an den Google Assistant oder der Gesundheitsüberwachung und Sportfunktionen - die neue Smartwatch erfüllt alle Ansprüche.