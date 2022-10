Manager-Exodus: Amazon verliert seine Hardware- & Alexa-Chefs

Amazon hat im August gleich zwei ranghohe Manager verloren, die entscheidend zum Erfolg des US-Konzerns beigetragen haben. Sowohl der Erfinder des Kindle , als auch der Chef der Abteilung für die Entwicklung von Alexa-fähigen Geräten wie der Echo-Serie verließen die Firma.

Alexa-Chef ebenfalls ausgeschieden

Laut einem Bericht von Business Insider ist Gregg Zehr, der unter anderem die E-Reader der Amazon Kindle-Serie aus der Taufe hob, bereits seit dem 11. August nicht mehr für den weltgrößten Online-Versender tätig. Der Manager verabschiedete sich in den Ruhestand.Am selben Tag verkündete auch Tom Taylor seinen Rückzug in den Ruhestand, der bisher als Senior Vice President of Alexa für Amazon tätig war. Zehr gilt praktisch als Gründer des Amazon Lab 126, jener wichtigen Abteilung des Unternehmens, in der seit einigen Jahren praktisch alle wichtigen Hardware-Produkte entwickelt werden.Lab126 ist unter anderem für Amazons Line-up von Netzwerklautsprechern und anderen Gadgets der Echo-Serie verantwortlich. Gregg Zehr verbrachte insgesamt 18 Jahre bei Amazon, in denen er sich ausschließlich mit der Entwicklung von Hardware beschäftigte. Zuletzt war er für den Launch des Heim-Roboters Astro verantwortlich.Taylor hingegen kam im Jahr 2000 zu Amazon, wo er zunächst an den Bezahldiensten und Fulfillment-Technologien arbeitete, bevor er die Leitung der Abteilung übernahm, die hinter dem Sprachassistenten Alexa steckt. Beobachtern zufolge hinterlassen Zehr und Taylor große Lücken im Management von Amazon, die nur schwer zu füllen sein dürften.Amazon schraubt derzeit die Zahl der Neueinstellungen in Corporate-Positionen deutlich zurück, um die Kosten zu senken. Gleichzeitig stellt das Unternehmen nach und nach diverse Projekte ein, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren und zu sparen. Die freigewordenen Stellen von Zehr und Taylor sollen laut einem Amazon-Sprecher mittlerweile mit anderen erfahrenen Managern besetzt worden sein.