Nissan lässt eines der erfolgreichsten Elektroauto-Modelle sterben

2010, als die Welt noch nicht bereit war, investierte Nissan Milliarden in Elektroautos und das Modell Leaf - echte Pionierarbeit. Das Fahrzeug gilt nach einem Jahrzehnt als großer Erfolg, trotzdem teilt der Konzern mit, dass die Tage des Nissan Leaf wohl gezählt sind.

Ein echter Vorreiter in Sachen Elektromobilität geht in den Ruhestand

Die Entwicklung geht weiter

Nissan

Der Nissan Leaf hatte 2010 zu den allerersten E-Autos gezählt, die für den Massenmarkt produziert wurden - und war seiner Zeit damit definitiv voraus. Zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2020 hatte der Konzern mitgeteilt, dass man mit über 500.000 verkauften Fahrzeugen zu den erfolgreichsten EV-Modellen gehört. Und auch heute bleibt der Leaf populär, so wird der US-Markt für gebrauchte Elektroautos in vielen Staaten weiter von dem Modell dominiert. Der Pionierarbeit und dem Erfolg zum Trotz hat der Leaf laut Nissan aber keine Zukunft mehr.Wie The Verge mitteilt, will der Konzern keine weitere Generation des Leaf entwickeln und auf den Markt bringen. Wie man von drei unabhängigen Quellen erfahren haben will, wird die Produktion des aktuellen Modells noch bis Mitte des Jahrzehnts weiterlaufen und dann ersatzlos eingestellt. Was dann mit der über das letzte Jahrzehnt etablierten Marke Leaf passiert, ist aktuell noch Gegenstand von Spekulationen, sie könnte aber wohl ganz aufgegeben werden.Nissan will mit dem Ende des Pionier-Modells aber auch einen Neuanfang markieren. Der Konzern nimmt in den nächsten fünf Jahren nach eigener Aussage 17,6 Milliarden US-Dollar in die Hand, um 15 vollständig neue Elektroauto-Modelle zu entwickeln. Es kann nur vermutet werden, dass darunter auch wieder ein Fahrzeug ist, das der Form und Funktion des Leaf nahekommt.Durch den rasanten Aufstieg wird Tesla gerne zugesprochen, für ein Durchstarten des Elektroautomarktes gesorgt zu haben. Schaut man sich den Ablauf genauer an, hat Nissan und sein Modell Leaf auf jeden Fall einen Eintrag unter der Überschrift "Pioniere der Elektrifizierung" in den Geschichtsbüchern verdient.