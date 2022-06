Nio ET5: Elektroauto fällt aus Fenster des Hersteller-Hauptquartiers

Am Hauptquartier des chinesischen Elektroauto-Herstellers Nio ist es zu einem dramatischen Unfall mit Todesfolge gekommen. Der Prototyp eines neuen Elektrofahrzeugs fiel aus dem fünften Stock des Gebäudes auf die Straße davor, wobei die beiden Insassen des Wagens ums Leben kamen.

Rettungsversuche waren leider vergebens

Nio

Wie diverse asiatische Medien berichten, ist es am Hauptquartier des chinesischen Elektroautobauers Nio zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrzeug des Unternehmens die Wand eines Gebäudes durchschlug und auf die Straße vor dem Haus fiel. Der Wagen landete offensichtlich auf dem Dach, wodurch die beiden Personen im Inneren getötet wurden.Fotos vom Ort des Geschehens zeigen, wie Rettungskräfte versuchten, zu den Menschen im Fahrzeuginneren zu gelangen, nachdem der Wagen auf die Seite gerollt wurde. Das Dach des Prototypen wurde eingedrückt. Außerdem ist erkennbar, dass das Auto offenbar die Wand des Gebäudes und zwei Fenster durchschlug, bevor es in die Tiefe stürzte.Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Thema vieler Spekulationen. Angeblich handelt es sich bei den Toten um einen Mitarbeiter von Nio und einen Mitarbeiter eines Zulieferers, die dabei waren, die Funktionen des digitalen Armaturenbretts des Wagens zu testen. Nio reagierte bisher nur spärlich auf den Vorfall und erklärte, dass man die Ursache untersuche, wobei es schon vorab hieß, dass kein Fehler an dem Wagen vorgelegen habe.Stattdessen wird unter Berufung auf Mitarbeiter von Nio berichtet, dass der Wagen, bei dem es sich angeblich um einen Prototypen des Nio ET5 handelt, der im weiteren Jahresverlauf in den Verkauf starten soll, aufgrund eines Bedienfehlers aus dem Fenster stürzte. So habe der Fahrer möglicherweise versucht, den Rückwärtsgang einzulegen, stattdessen aber versehentlich den Vorwärtsgang gewählt.