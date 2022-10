PlayStation VR: Sony erwartet großen Andrang und stockt die Lager auf

Sony erwartet eine starke Nachfrage nach der vor Kurzem angekündigten PlayStation VR 2. Daher sollen - anders als bei dem Marktstart der PlayStation 5 - gleich zum Launch der VR2 zwei Millionen Exemplare und damit sicherlich genügend Geräte für die ersten Tage zur Verfügung stehen.

Zwei Millionen PSVR 2 - viel oder wenig?

Die PlayStation VR 2 wird Anfang 2023 auf den Markt kommen . Sony bereitet sich einem Bericht zufolge nun akribisch auf einen gelungenen Start vor und steckt viel Geld in die Verfügbarkeit in den ersten Tagen.Das meldet das Online-Magazin Bloomberg . Bloomberg schreibt, dass Sony bis März 2023 zwei Millionen Geräte produzieren will. Man beruft sich auf Quellen, die dem Unternehmen nahestehen.Die Massenproduktion habe bereits im September begonnen. Bisher läuft in der Lieferkette alles glatt, heißt es weiter. Nach der Markteinführung könnte die Produktion je nach Nachfrage hoch- oder runtergefahren werden. Zunächst will Sony aber ein gut gefülltes Lager bieten, auch wenn das teuer wird.Es wird erwartet, dass die Markteinführung der PlayStation VR 2 mit der Behebung von Engpässen in der Lieferkette zusammenfällt, die die Verfügbarkeit der PlayStation 5 seit ihrer Einführung Ende 2020 behindert haben. Das würde Sony genügend Vorräte an Headsets und Konsolen für einen großen Marketingschub verschaffen, so der Bericht.Bloomberg interpretiert Sonys Ziele als "große Wette" und "ehrgeizig" und verweist auf die Wirtschaftskrise und die Tatsache, dass PlayStation VR 2 mehr oder weniger nur ein teures Zubehörangebot ist: Sonys erstes VR-Headset brauchte rund acht Monate, um eine Million Verkäufe zu erreichen, obwohl die wirtschaftlichen Aussichten 2016 besser waren und Ende 2016 mehr als 50 Millionen PS4-Konsolen im Umlauf waren.Die PlayStation 5 hat sich laut den letzten offiziellen Zahlen aus dem Mai 2022 bisher 20 Millionen Mal verkauft.