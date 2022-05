Laptop vorm Kopf: Details zu neuem High-End VR-Headset von Facebook

Facebook bzw. dessen Mutterkonzern Meta will bekannterweise die Nutzer künftig in das sogenannte Metaverse locken, also eine Art allgegenwärtiges Soziales Netzwerk in der virtuellen Realität schaffen. Dazu braucht es entsprechende Hardware in Form von Headsets, die sich die Nutzer auf den Kopf schnallen sollen.

Facebook bzw. Meta arbeiten seit der Übernahme von Oculus schon seit Jahren an immer neuen Virtual-Reality-Headsets. Für seine Zukunftspläne will Meta künftig offensichtlich ein neues, deutlich leistungsstärkeres Headset anbieten, zu dem jetzt erstmals ausführlichere Details bekannt geworden sind.Laut einem Bericht des US-Magazins The Information will Meta bei seinem nächstsen VR-Headset, das derzeit unter dem Codenamen "Project Cambria" entwickelt wird, deutlich mehr Leistung liefern. Im Grunde handelte es sich um einen Laptop beziehungsweise ein "Chromebook fürs Gesicht", heißt es.Gemeint ist damit wohl, dass hier entsprechend starke Chips verwendet werden sollen, die eher in einem mobilen PC als in einem Smartphone zu finden wären. Darüber hinaus ist von nach außen gerichteten Kameras die Rede. Hinzu kommen angeblich auch höher auflösende Displays, die Texte leichter lesbar machen sollen. Letztlich soll das neue Headset besser im Arbeitsalltag einsetzbar sein.Auf dem neuen High-End-Headset von Meta bzw. Facebook soll ein neues, speziell angepasstes Betriebssystem zum Einsatz kommen. Dieses soll wahrscheinlich auf Basis von Android umgesetzt werden und wird angeblich dazu verwendet, um auf Web-basierte Tools und Dienste zuzugreifen. Außerdem sollen einige Apps darauf laufen, die von der Facebook-Tochter Oculus für die Headsets der Quest-Reihe entwickelt wurden.Die Einführung des neuen "Project Cambria" VR-Headsets von Meta wird für den weiteren Jahresverlauf erwartet und könnte bereits im September erfolgen, heißt es. Der Preis wird dann wahrscheinlich bei mehr als 800 Dollar liegen, so der Bericht.