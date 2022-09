"Jeder hasst sie": Cloudflare will Captchas den Todesstoß versetzen

Wenn man zehn Menschen nach der größten Plage des Web fragt, dann werden vermutlich elf "Captchas" antworten. Versuche, Captchas abzuschaffen, gibt es immer wieder, Cloudflare startet nun den nächsten, denn das Content Delivery Network hat Turnstile angekündigt.

Alle hassen Captchas

Cloudflare

An sich sind Captchas eine nützliche bzw. notwendige Sache, denn damit wollen Webseiten feststellen, ob jemand ein Mensch ist und kein Bot. Damit soll Missbrauch verhindert werden. Lösungen gibt es viele, doch (re)Captchas führen nach wie vor zu Frust bei Anwendern, weil diese die korrekte Buchstaben-Kombination nicht hinbekommen oder beispielsweise nicht alle Bilder mit Ampeln finden können.Cloudflare, das sich auf den Schutz von Seiten vor unerwünschten Besuchern und sonstigen Angriffen spezialisiert hat, will das ändern und hat nun Turnstile vorgestellt und gestartet. Das Unternehmen nennt das Ganze eine "benutzerfreundliche Alternative zu Captcha, die die Privatsphäre schützt".Laut Cloudflare sei es sinnlos erneut zu erwähnen zu erläutern, dass Captchas eine "schreckliche Nutzererfahrung" seien, da ihre Lösung im Schnitt 32 Sekunden erfordert: "Wir hassen sie, ihr hasst sie, alle hassen sie." Mit Turnstile will man aber den Nutzern und dem Netz eine bessere Option geben.Cloudflare erläutert, dass Turnstile automatisch eine Reihe von nicht-intrusiven Browser-Herausforderungen auswählt, die auf Telemetrie und Kundenverhalten während einer Sitzung basieren. Das Ganze arbeitet mit JavaScript. Cloudflare schreibt weiter, dass Google bei reCaptcha zwar betone, dass man keine Daten abgreift, aber letztlich ist und bleibt Google ein Unternehmen, das Anzeigen verkauft, so Cloudflare.Turnstiles JavaScript-basierte Challenges durchsuchen den Browser nach Signalen, die darauf hindeuten, dass eine Person die Website betritt, und dabei werden Tests wie Proof of Work, Proof of Space und die Suche nach Web-APIs durchlaufen. Es umfasst auch Modelle für maschinelles Lernen, die gemeinsame Merkmale von Nutzern erkennen, die zuvor eine Herausforderung bestanden haben.Turnstile ist derzeit als Beta verfügbar. Die Nutzung ist kostenlos, und man muss weder die anderen Webdienste von Cloudflare nutzen noch den Datenverkehr durch das Netzwerk des Unternehmens schicken.