GPD Win 4: Irre Mini-Konsole mit Ryzen 6800U im PlayStation-Design

Der chinesische Anbieter Softwin ist vor allem für seine Marke GPD bekannt, unter der man allerhand kuriose und meist winzige tragbare PCs anbietet. Jetzt kommt der neue GPD Win 4, mit dem der Hersteller ein der PS Vita nachempfundenes Design mit starker AMD-Hardware kombiniert.

Top-Ausstattung dürfte hohen Preis zur Folge haben

Softwin

Der GPD Win 4 soll einmal mehr starke Hardware in einem extrem kompakten Formfaktor bieten und damit als Windows-basierte Spielkonsole überzeugen. Die Ausstattung fällt einmal mehr extrem aus, denn Softwin verspricht nichts anderes, als absolute Top-Hardware unter einem nur sechs Zoll großen Full-HD-Display.Unter dem LCD mit Touch-Unterstützung sitzt künftig ein Ryzen 7 6800U von AMD mit Radeon 680M. Der noch neue Chip bietet acht Zen3+-Kerne und kommt mit seiner Verlustleistung von 15 Watt normalerweise in Ultrabooks und anderen kompakten Notebooks zum Einsatz.Im GPD Win 4 soll der Chip mit irrwitzigen 16 oder 32 Gigabyte LPDDR5-RAM und einer ein oder zwei Terabyte großen PCIe-NVMe-SSD kombiniert werden. Außerdem möchte der Hersteller optional ein LTE-Modul anbieten, mit dem die mobile PC-Spielkonsole auch unterwegs für Multiplayer-Games verwendet werden kann.Weil es sich nicht um ein GPD-Gerät handeln würde, wenn es nicht so wäre, geht es beim Hardware-Design nicht weniger ambitioniert zu. Das 6-Zoll-Display soll sich auf Wunsch nach oben verschieben lassen, so dass eine darunterliegende Tastatur freigelegt wird. Am Gehäuse befinden sich außerdem die von Konsolen-Controllern bekannten Tasten und Bedienelemente in Form von Schulter-Buttons, einem D-Pad, Analog-Sticks und Trigger-Tasten.Hinzu kommen auch noch ein Fingerabdruckleser und sogar ein optisches Trackpad, also eine kleine Fläche, über die sich der Cursor auf dem Desktop bei Bedarf einfach und schnell bewegen lässt. Im Innern sorgt ein fast 46 Wattstunden großer Akku für einige Stunden kabelloser Laufzeit. Es gibt zudem einen MicroSD-Kartenslot, USB-4-Unterstützung und einen USB-A-Anschluss.Wann der GPD Win 4 auf den Markt kommen soll, ist derzeit noch ebenso unklar wie der sicherlich vergleichsweise hohe Preis.