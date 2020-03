GPD Win Max: Irres Spiele-Laptop mit 8-Zoll-Display & Ultrabook-Power

Der Mini-Laptop-Spezialist GPD hat mit dem GPD Win Max einen neuen, sehr kompakten Laptop angekündigt, der es dank eines vierkernigen In­tel Core-Prozessors, der normalerweise in Ultrabooks verbaut ist, aber in sich haben soll - und das trotz des nur acht Zoll großen Displays.

L3-Tasten, Schulter-Trigger, Analog-Sticks und D-Pad

GPD

Der GPD Win Max wird das bisher stärkste Gerät des chinesischen Herstellers und bekommt Spezifikationen, wie man sie sonst nur von größeren Notebooks gewohnt ist. Im Mittelpunkt steht hier der neuen Intel Core i5-1035G7 Quadcore-SoC, der mit einer Verlustleistung von normalerweise 15 und maximal 25 Watt bisher nur in deutlich größeren Produkten verbaut wird. Der Chip arbeitet mit einem Basistakt von 1,6 Gigahertz, erreicht aber per Turbo-Boost bis zu 4,6 Gigahertz.Er wird dank der integrierten Intel Iris Plus 940 GPU auch für die Nutzung von etwas anspruchsvolleren Spielen ausreichen und bekommt dabei Unterstützung von bis zu 16 Gigabyte LPDDR4-RAM. Das Display des GPD Win Max ist nur acht Zoll groß und nutzt eine mit 1280x800 Pixeln relativ geringe Auflösung, wobei zu bedenken ist, dass es sich hier eben um ein sehr kleines Notebook und nicht um ein Tablet, ein Smartphone oder einen Deskop-PC handelt.Um die volle Leistung des neuen Intel-Chips auszuschöpfen, verbaut GPD sogar per NVMe angebundene PCIe-SSDs mit Kapazitäten von bis zu 512 Gigabyte. Hinzu kommen WiFi6, Bluetooth 5.0 und sogar ein Gigabit-Ethernet-Anschluss. Es gibt außerdem einen mit 57 Wattstunden für die kompakte Bauform nahezu riesigen Akku, der ebenfalls in dem sehr kleinen und nur 800 Gramm leichten Gehäuse steckt.Die wirkliche Besonderheit des GPD Win Max liegt jedoch in seinem Design, das sich nicht nur durch die extrem kompakte Bauform abhebt. Obendrein konzipiert GPD das Gerät nämlich auch als eine Art mobile Spielkonsole, bei der am hinteren Gehäuserand Schultertasten und Trigger-Buttons zu finden sind, wie sie sonst nur an Gaming-Controllern üblich sind. Hinzu kommen zwei Analog-Sticks, ein D-Pad und sogar die üblichen A,B,X,Y-Tasten oberhalb der Tastatur, wobei mittig ein Trackpad angeordnet wird.GPD rüstet seinen ultrakompakten Gaming-Laptop wie erwähnt zusätzlich auch noch mit einer vollständigen Tastatur aus, die mit allerhand Zusatz- und Sondertasten aufwartet. Zur weiteren Ausstattung gehören außerdem ein HDMI-2.0b-Ausgang, ein MicroSD-Kartenleser, ein Thunderbolt-3-fähiger USB-C-Port, ein weiterer USB-C-Anschluss sowie zwei USB-3.1-Ports von voller Größe.Sonderlich billig dürfte der GPD Win Max bei seiner Einführung als Kickstarter-Produkt wohl nicht werden, wenn man bedenkt, welche Preise GPD für seine früheren Produkte aufruft. Allerdings bekommt man damit aber auch die Leistung eines Ultrabooks mit Grundmaßen eines Tablets. Über Sinn und Unsinn eines solchen Produkts lässt sich aber natürlich vorzüglich streiten.