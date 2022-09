Nintendo Direct: Neuigkeiten zu Zelda, Fire Emblem & Co. im Überblick

Um kommende Spiele und weitere Neuigkeiten vorstellen zu können, setzt Nintendo seit einiger Zeit auf live gestreamte Direct-Präsentationen. In einer neuen Ausgabe hat der Publisher Informationen zum nächsten Zelda-Titel und zu weiteren Games aus verschiedenen Reihen gezeigt.

Die wohl größte Ankündigung war zum Schluss der Übertragung zu sehen. Bereits seit 2019 ist bekannt, dass der japanische Konsolen-Hersteller einen Nachfolger zu "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" entwickelt. Bislang hat der Titel allerdings weder einen Namen noch einen genauen Release-Termin erhalten. Das hat sich nun geändert. Das Spiel heißt "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und wird Link Felsklippen erklimmen und auf einem Gleiter durch die Lüfte fliegen lassen.Ein Trailer zu dem zuvor als "Breath of the Wild 2" bekannten Spiel zeigt mehrere Gameplay-Szenen. Ursprünglich sollte das Game 2022 auf den Markt kommen. Der Termin musste verschoben werden. "Tears of the Kingdom" wird am 12. Mai 2023 das Licht der Welt erblicken.Seit letztem Freitag bietet Nintendo "Splatoon 3" an. Jetzt hat der Publisher angekündigt, dass das erste Splatfest nicht lange auf sich warten lässt. Dabei können die Spieler sich zwischen drei verschiedenen Teams entscheiden. Es wird die Frage gestellt, was auf eine einsame Insel mitgenommen werden muss. Jedes Team repräsentiert eine Antwort. Zur Auswahl stehen Werkzeug, Futter und Spaß. Das Splatfest beginnt am 24. September und wird zwei Tage später enden.Die dritte Welle der neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe wird im Winter 2022 ausgerollt. Ein konkretes Datum gibt es allerdings nicht. Insgesamt werden acht neue Strecken veröffentlicht, die von Besitzern des Switch Online-Erweiterungspakets kostenlos verwendet werden können. Zwei Strecken hat Nintendo gezeigt. Dabei handelt es sich um den aus MK Tour bekannten Kurs "Bergbescherung" sowie "Peachs Schlossgarten" aus Mario Kart DS.Der Square Enix-Titel "Octopath Traveler 2" wird am 24. Februar 2023 für die Switch veröffentlicht. Das Game nimmt den Spieler mit auf ein Abenteuer durch das Land Solistia. Neben aus dem ersten Teil bekannten Mechaniken soll es auch neue Gameplay-Elemente geben. Neben "Octopath Traveler 2" lassen sich demnächst drei Spiele der "Resident Evil"-Serie auf der Switch spielen. Die Titel werden in der Cloud ausgeführt und auf die Konsole gestreamt.Wer eine Switch Online-Mitgliedschaft mit Erweiterungspaket besitzt, kann einige Klassiker auf seiner Konsole spielen. Dazu zählen auch zahlreiche N64-Titel. Bis Ende des Jahres sollen Pilotwings 64, Mario Party und Mario Party 2 hinzukommen. 2023 sollen dann noch Mario Party 3, Excitebike 64, 1080 Snowboarding, Pokémon Stadium sowie Pokémon Stadium 2 zur Verfügung stehen.Nach dem großen Erfolg des Switch-Titels "Fire Emblem: Three Houses" erscheint es logisch, dass Nintendo einen weiteren Ableger des Strategie-Rollenspiels auf den Markt bringt. "Fire Emblem Engage" soll Charaktere aus vergangenen Teilen der Reihe mit sich bringen und entführt den Spieler auf eine Mission, um den Kontinent Elyos zu retten. Fire Emblem-Fans müssen nicht lange auf den "Three Houses"-Nachfolger warten."Fire Emblem Engage" wird schon am 20. Januar 2023 das Licht der Welt erblicken. Aus dem Ankündigungs-Trailer geht außerdem hervor, dass es eine "Divine Edition" genannte Sammlerausgabe geben wird. Die limitierte Auflage enthält nicht nur das Spiel an sich, sondern zusätzlich ein Steelbook, Artwork-Karten, ein Artwork-Buch sowie ein Poster.Die Nintendo Direct hat zwei Neuigkeiten aus dem Pikmin-Universum thematisiert. Pikmin Bloom ist ein Smartphone-Game, das den Spieler dafür belohnt, Zeit im Freien zu verbringen. Die App wurde noch einmal vorgestellt. Vom 5. bis zum 25. September wird ein Event stattfinden, bei dem Spieler Goldkeime sammeln können. Aus den Keimen wachsen dann Blumenkarten-Deko-Pikmin. Bei Blumenkarten handelt es sich um eins der ersten Produkte, die Nintendo jemals verkauft hat.Pikmin-Fans haben seit langer Zeit über einen neuen Teil der Reihe spekuliert. Nun hat Nintendo Pikmin 4 offiziell angekündigt. Im Rahmen der Direct wurde jedoch nur ein kurzer Teaser präsentiert. Gameplay war bisher nicht zu sehen. Im Gegensatz zu den vorherigen Ablegern soll sich die Kamera mehr auf Höhe der Pikmin befinden.Neben bekannteren Spiele-Reihen wurden in der Nintendo Direct noch Titel von kleineren Publishern, Indie-Spiele und Ports von bereits für andere Konsolen erschienene Games vorgestellt. So wird "It Takes Two" am 4. November auf die Switch kommen. Auch "Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake", "Harvestella", "Just Dance 2023", eine Remaster-Version von "Tales of Symphonia", "Fae Farm" und "Theatherrythm: Final Bar Line", "Oddballers", "Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis", "Front Mission", "Story of Seasons: A Wonderful Life", "Factorio", "Sifu" sowie "Fist of the North Star: Fitness Boxing" lassen sich bald auf dem Handheld-Hybriden zocken. Zu "Xenoblade Chronicles 3" und "Switch Sports" wurden neue Inhalte angekündigt.Während in der Direct an sich nur ein kurzer Trailer zu "Bayonetta 3" enthüllt wurde, ist direkt im Anschluss neues Gameplay-Material hochgeladen worden. In einem sieben Minuten langen Video kann Bayonetta beim Kämpfen mit ihren Fäusten, Füßen, Waffen sowie Magie beobachtet werden. Der neue Teil erscheint am 28. Oktober.Die "Super Nintendo World" soll sich in Zukunft nicht ausschließlich in Japan finden lassen. Der Themenpark wird in den nächsten Jahren auch in die Universal Studios in Hollywood integriert. Seit Anfang 2021 ist die Nintendo World im Universal-Park in Osaka zu finden. Wann die kalifornische Version des Themenparks öffnet, ist momentan noch unklar."Kirby's Return to Dream Land" ist 2011 für die Wii erschienen. Jetzt bringt Nintendo das Game als Deluxe-Edition auf die Switch. Im Spiel enthalten ist ein kooperativer Modus, der bis zu vier Spieler unterstützt. Der Kirby-Ableger wird ab dem 24. Februar 2023 erhältlich sein. Im Trailer werden auch Minispiele thematisiert.Neue Gameplay-Einblicke zu "Mario + Rabbids Sparks of Hope" geben Fans einen Vorgeschmack darauf, was die Spieler von dem Titel erwarten können. Es ist möglich, sich ein eigenes Team zusammenzustellen, heimtückische Gegner zu bezwingen und Sparks zu retten. Der Ableger wird am 20. Oktober veröffentlicht.Das Action-Adventure "Tunic" wird häufig mit "The Legend of Zelda" verglichen und war bereits für PC und Xbox erhältlich. Am 27. September soll der vom Indie-Publisher Finji vermarktete Titel nicht nur für die PlayStation 4 und 5, sondern auch für die Switch erscheinen.