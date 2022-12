Nintendo veröffentlicht Statement zur Absage der Smash World Tour

Das E-Sport-Event Smash World Tour wird im aktuellen und im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden. Nachdem Nintendo den Organisatoren die Lizenz verwehrt hat, hat sich der Publisher nun zu dem Thema geäußert. Die Veranstalter sollen interne Richtlinien missachtet haben.

Konkurrenz durch den Panda-Cup

Bei der Smash World Tour 2022 konnten Spieler von Super Smash Bros. Ultimate sowie Super Smash Bros. Melee in mehreren größeren Turnieren rund um den Globus gegeneinander antreten und von März bis November Punkte sammeln, um sich für das Finale zu qualifizieren. Nur wenige Tage vor dem geplanten Termin der Endrunde wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt. Die Organisatoren haben Druck seitens Nintendo und den Einfluss anderer Partner des japanischen Konsolen-Herstellers als Grund für die Entscheidung angegeben.Jetzt hat Nintendo gegenüber IGN erklärt, weshalb dem Veranstalter der Smash World Tour die Lizenz verweigert wurde. Die Organisatoren der Smash World Tour sollen Bedingungen in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien nicht erfüllt und interne Partnerrichtlinien gebrochen haben. Inwiefern die Vereinbarungen konkret verletzt wurden, hat Nintendo in dem Statement allerdings nicht genannt. Nintendo betont, dass sich das Ende der Zusammenarbeit auf das nächste Jahr bezieht und das Finale hätte stattfinden können.Neben der Smash World Tour wurde in diesem Jahr ein weiteres von Nintendo lizenziertes Turnier abgehalten. Der Panda-Cup wird von der E-Sports-Organisation Panda veranstaltet, die nun offizieller Partner des Publishers ist. Da der Panda-Cup und die Smash World Tour in direkter Konkurrenz zueinander stehen, wäre es denkbar, dass Panda den Einfluss bei Nintendo genutzt haben könnte, die Absage der Smash World Tour zu erzwingen. Nintendo dementiert dies jedoch und auch eine von Panda selbst abgegebene Stellungnahme stellt klar, dass die Organisation nicht mit der Verweigerung der Lizenz in Verbindung steht.