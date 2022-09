ID. Xtreme: Volkswagen überrascht mit robuster Elektro-Offroad-Studie

Mit einem Offroad-Elektroauto auf Basis des ID.4 GTX hat Volkswagen beim ID.-Treffen in Locarno überrascht. Das Unternehmen präsentierte das Konzeptfahrzeug ID.Xtreme, das laut VW alle Eigenschaften eines robusten Offroaders mitbringt.

Mehr Leistung, viele Anpassungen

Dass sich Volkswagen ausgerechnet ein "Fan-Treffen" für die Vorstellung des Konzeptfahrzeugs ausgesucht hat, ist sicherlich ungewöhnlich - dort traf man allerdings auch auf ein begeistertes Publikum mit enthusiastischen ID-Fahrern.Die konnten dann auch einen genauen Blick auf das werfen, was VW für den ID.Extreme zusammengestellt hat: Zunächst einmal zeigt das Konzeptfahrzeug, dass es für Abenteuer im Gelände gewappnet ist: Das höhergelegte Rallye-Fahrwerk, ein Frontstoßfänger, verbreiterte Kotflügel und Offroadräder machen das Fahrzeug massiger als einen regulären ID.4.Dazu kommt ein Dachträger mit LED-Zusatzbeleuchtung. Der Unterboden wurde komplett aus Aluminium gefertigt und voll geschlossen - und das ist natürlich für ein Elektroauto, das abseits der befestigten Straßen fahren soll, besonders wichtig, um die Batterien zu schützen.Der ID.Extreme basiert zwar auf dem ID.4 GTX, wurde aber auch technisch noch einmal "robuster" gemacht. "Das Ergebnis des Projekts ist ein einzigartiger Offroader, der durch sein robustes Erscheinungsbild und sein großes Leistungsvermögen beeindruckt", bewirbt Volkswagen das Projekt. Ein Performance-Antrieb an der Hinterachse sowie Softwareanpassungen am Antriebssteuergerät erhöhen die Systemleistung des Konzeptfahrzeugs im Vergleich zum ID.4 GTX um 65 kW auf 285 kW - also um knapp 30 Prozent."Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) hat enormes technisches Potenzial", sagt Silke Bagschik, Leiterin Baureihe MEB. "Für viele unserer Kunden ist das Fahrzeug weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Mit dem ID.Xtreme heben wir die Elektromobilität von VW auf ein neues Performance-Level."Es gibt übrigens gute Chancen, dass Volkswagen ein solches Modell in die ID.-Familie mit aufnimmt. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht getroffen worden. "Der ID.Xtreme ist von Enthusiasten bei Volkswagen für ID. Enthusiasten hier in Locarno gemacht. Wir sind gespannt, wie die Fans der Elektromobilität auf das Fahrzeug reagieren. Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht", so Silke Bagschik.