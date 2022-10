Apple Design-Team kopflos: Nachfolgerin von Jony Ive geht

Die Nachfolgerin des legendären früheren Design-Chefs von Apple , Jony Ive, nimmt offenbar nur drei Jahre nach der Übernahme des Postens von Ive ihren Hut. Evans Hankey, bis jetzt Apples Vice President of Industrial Design, verlässt das Unternehmen laut einem US-Medienbericht wieder.

Hankey war für iPhone 12, 13, 14 und neue MacBooks verantwortlich

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Apple berichtet, hat der US-Computerkonzern seine Mitarbeiter in dieser Woche darüber informiert, dass die bisherige Design-Chefin Evans Hankey nach nur drei Jahren ihren Posten verlässt. Hankey war von Jony Ive persönlich für die Stelle ausgewählt worden, als er Apple im Jahr 2019 den Rücken kehrte.Während Hankeys Zeit als Leiterin des Teams für Industriedesign bei Apple führte das Unternehmen unter anderem mehrere iPhone-Generationen sowie die mit ARM-SoCs der M1- und M2-Serien ausgerüsteten neuen MacBook-Modelle ein. Gründe für ihren Abschied von Apple wurden bisher nicht bekannt.Hankey war vor ihrer Ernennung zur Vice President of Industrial Design schon länger bei Apple beschäftigt und im Team von Ive tätig. Ive hatte sich 2019 nach mehr als 20 Jahren bei Apple aus dem Konzern verabschiedet und war danach noch einige Zeit beratend für das Unternehmen tätig. Er hat inzwischen ein eigenes Design-Studio gegründet.Die jetzt scheidende Design-Chefin von Apple wird laut dem Bericht noch rund ein halbes Jahr weiterhin in dem Unternehmen verbleiben. Wer ihren Posten dann übernehmen soll, ist derzeit noch unklar, heißt es. Ferner gibt es weitere Veränderungen im Design-Team von Apple. So soll mit Gary Butcher ein anderer Designer zu dem Unternehmen zurückkehren, der lange Teil des Teams von Alan Dye war, der nach dem Ausscheiden von Jony Ive die Leitung des Software-Designs von ihm übernommen hatte.