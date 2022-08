Kleber-Probleme: Einige Dell XPS 13 Plus-Displays lösen sich komplett

Wenn man sich Teardowns ansieht, also Reparatur-Profis wie iFixit dabei zusieht, wie sie technische Geräte auseinandernehmen, gibt es immer wieder Klagen, wenn die Hersteller zu viel Klebstoff verwenden. Der Dell XPS 13 Plus hat dieses Problem (in einigen Fällen) nicht.

Wenig bis kaum Kleber

Bildschirme von Laptops sind in der Regel mit Klebstoff befestigt, mitunter sind die Panels so fest mit dem Gehäuse verbunden, dass man große Probleme hat, sie zu lösen, wenn man ein beschädigtes Display tauschen möchte. Bei einigen Modellen des neuen Dell XPS 13 Plus ist das Gegenteil der Fall, wie nun auch der US-Hersteller gegenüber The Verge zugegeben hat.Denn nach der Einführung des Geräts haben sich gleich mehrere Kunden beschwert, dass sich das Display praktisch ohne ihr Zutun vom Gehäuse ablöst, in sozialen Medien kursiert schon seit Längerem ein Video , das den Demo-Bereich des Geräts bei einem Händler zeigt. Der Verkäufer will den Laptop zuklappen, doch nach dem Scheitelpunkt macht sich das Panel selbstständig und fällt auf die Tastatur.Dell hat nun bestätigt, dass es beim OLED-Modell des XPS 13 Plus zu solchen Mängeln kommen kann. Es gibt auch noch andere unerwünschte Probleme, darunter sterbende Bildschirme, seltsame Display-Farben und Aussetzen der Touchscreen-Funktionalität.Dell hat deshalb einen Rückruf gestartet und sich mit den Kunden bestimmter Modelle in Verbindung gesetzt. Offenbar sind aber nur bestimmte Chargen betroffen, denn auf der US-Webseite von Dell kann man das Gerät weiterhin regulär bestellen.Der Hersteller teilte hierzu Folgendes mit: "Dell Technologies legt höchsten Wert auf die Qualität seiner Produkte. Wir haben festgestellt, dass sich einige Bildschirme der XPS 13 Plus OLED-Systeme aufgrund von Problemen mit dem verwendeten Klebstoff eines Drittanbieters lösen können, und wir haben das Problem in unserem Produktionsprozess schnell behoben. Dell wendet sich proaktiv an Kunden, die betroffen sein könnten, um den Bildschirm zu ersetzen, idealerweise, bevor er sich löst."