Microsoft To Do: Neues iOS-Update vereinfacht Aufgaben-Notizen

Microsoft spendiert seiner "To Do"-App unter Apple iOS ein Update. Dabei vereinfachen die Redmonder das Hinzufügen von Notizen zu Aufgaben, um einzelnen Tasks mehr Kontext zu ermöglichen. Die Aktualisierung auf Version 2.70 steht ab sofort im App Store zum Download bereit.

Nachdem sich die Entwickler in den letzten Wochen vorrangig mit diversen Bugfixes beschäftigt haben, werden mit dem Microsoft To Do-Update nun weitere Funktionen hinzugefügt. Nutzer von iPhones und iPads sollen es einfacher haben, wenn sie ihre Aufgabenliste mit Notizen versehen wollen. "Tippen Sie einfach auf das Symbol für neue Notizen, während Sie eine Aufgabe hinzufügen, um Ihren Aufgaben schnell mehr Kontext hinzuzufügen" ist im Changelog der Version 2.70 für Apple iOS zu lesen. Und so funktioniert es.Es mag nur eine kleine Änderung sein, doch gerade jetzt dürfte die Microsoft To Do-App eine große Aufmerksamkeit erfahren. Die geräteübergreifende Synchronisation spielt nämlich nicht nur unter Windows 11 und in den damit verbundenen Widgets eine Rolle, sondern auch innerhalb der neuen Outlook-App . Diese wurde von Microsoft erst kürzlich als Beta-Version veröffentlicht. Über den integrierten Kalender können hier personalisierte "Boards" erstellt werden, die unter anderem auch die Microsoft To Do-Listen beinhalten.Spätestens seit der Einführung von iOS-Widgets im letzten Jahr erfreut sich Microsoft To Do auch unter Apple-Nutzern großer Beliebtheit. Die Aufgaben-App rangiert derzeit auf Platz 33 innerhalb der Produktivitäts-Kategorie und gehört damit zu den Top-Apps ihrer Art. Namhafte Alternativen, wie Todoist, Notion oder Evernote, sind teilweise weit abgeschlagen. Dominiert wird die Kategorie von beliebten Apps wie Gmail und Post & DHL, gefolgt von vielen weiteren Microsoft-Programmen - darunter Outlook, der Authenticator, OneDrive, Word und Co.