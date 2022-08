Panne: FIFA 23 um sechs Cent verkauft, Glückliche dürfen es behalten

Es kommt immer wieder vor, dass sich Händler beim Preis vertun oder auch ein technischer Fehler dazu führt, dass ein Produkt günstiger ist, als es sein sollte. Der Gesetzgeber stärkt hier meist den Kunden, Händler können das aber anfechten. Im Fall FIFA 23 ist das aber nicht nötig.

FIFA 23 für sechs Cent

Das Fußballspiel FIFA 23 kann derzeit auf der ganzen Welt vorbestellt werden, es ist auch das letzte Mal, dass die Kick-Simulation diesen Namen tragen wird. FIFA wird nämlich ab dem nächsten Jahr auf EA Sports FC umgetauft , Hintergrund sind hier gescheiterte Lizenzverhandlungen mit dem Fußball-Weltverband.Allerdings geht es in diesem Artikel eigentlich um etwas anderes, auch wenn Geld hier ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Denn in Indien konnten Kunden im vergangenen Monat ein Schnäppchen machen, das es in dieser Form nur selten gibt. Denn die Ultimate-Edition von FIFA 23 war im Epic Games Store statt für reguläre 4799 Rupien um gerade einmal 4,80 Rupien zu haben - also statt umgerechnet ungefähr 59 Euro waren es knapp sechs Cent.Dabei handelt es sich um einen klassischen Kommafehler, der Store setzte dieses an eine komplett falsche Stelle, man kann also ziemlich leicht nachvollziehen, wie dieser Fehler passieren konnte. Der Preis von umgerechnet sechs Cent sprach sich schnell herum und entsprechend viele indische Gamer holten sich diese besonders erschwingliche Version von FIFA 23.Wie Kotaku berichtet, wurde das auch außerhalb Indiens registriert, so mancher Anwender stellte die Region um und holte sich das 6-Cent-Spiel ebenfalls. Die wenigsten dürften jedoch damit gerechnet haben, dass sie das Spiel behalten dürfen bzw. bekommen werden. Wir sind jetzt keine Experten in indischen Verbraucherschutzrechten, uns hätte aber auch nicht gewundert, wenn es für EA relativ leicht gewesen wäre, diesen Fehler rückgängig zu machen.Doch Electronic Arts erweist sich als guter "Verlierer". Denn gegenüber PC Gamer teilte der Publisher mit: "Vor ein paar Wochen haben wir ein ziemlich spektakuläres Eigentor geschossen, als wir versehentlich FIFA 23 im Epic Games Store zu einem falschen Preis zum Vorbestellen angeboten haben. Das war unser Fehler, und wir wollten euch mitteilen, dass wir alle Vorbestellungen zu diesem Preis einlösen werden." Kurzum: Die 6-Cent-Vorbesteller dürfen das Spiel zu diesem Preis behalten.