EA Sports FC 25 mit neuem Rush-Modus und 'FC IQ' angekündigt

5-gegen-5-Partien und neue Taktik-Optionen

Electronic Arts schickt seinen FIFA-Nachfolger in die nächste Runde: EA Sports FC 25 bringt in diesem Jahr einige Neuerungen für Fußball-Fans, darunter die neue Spielvariante Rush und das sogenannte FC-IQ-Feature für mehr taktische Kontrolle. Erste Eindrücke gibt es im Enthüllungstrailer zu sehen.Rush wird als neue Option in die wichtigsten Spielmodi von EA Sports FC 25 integriert und ist somit in Football Ultimate Team, Clubs und Kick-Off verfügbar. Spieler kämpfen hier auf einem kleineren Feld und mit weniger Teammitgliedern um Tore - konkret stehen pro Mannschaft fünf statt elf Sportler auf dem Rasen. Dies soll für ein schnelleres und damit zumindest potenziell auch torreicheres Gameplay sorgen.Mit dem sogenannten "FC IQ" verspricht EA eine komplette Überarbeitung der taktischen Elemente des Spiels. Dazu kommt ein auf Realdaten basierendes KI-Modell zum Einsatz, welches die Rollen der Spieler auf eine neue Art und Weise beeinflussen soll. Für die Spieler vor dem Bildschirm bedeutet das Feature mehr strategische Möglichkeiten und mehr Realismus.EA Sports FC 25 enthält mehr als 19.000 Spieler in über 700 Teams sowie mehr als 120 Stadien und über 30 Ligen, darunter natürlich die Bundesliga, die Premier League und die Liga F. Im neuen Karrieremodus ist auch der Frauenfußball fester Bestandteil.EA Sports FC 25 erscheint am 27. September 2024 und kann ab sofort für PC (Steam, Epic Games Tore, EA App), Xbox One PlayStation 5 sowie die Nintendo Switch vorbestellt werden.