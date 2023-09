EA Sports FC 24: Launch-Trailer feiert den Start des FIFA-Nachfolgers

EA Sports hat den neuesten Teil seiner Fußballreihe für PC und Konsole veröffentlicht. Größte Neuerung in diesem Jahr ist dabei der Titel, denn statt FIFA 24 müssen Spieler sich an den Namen EA Sports FC 24 gewöhnen. Pünktlich zum Start steht jetzt der Launch-Trailer zum Abruf bereit.Die FIFA-Ära ist vorbei - zumindest dann, wenn es um die vor rund 30 Jahren gestartete Spielereihe von Electronic Arts geht. Nach dem Verzicht auf die (teuren) Markenrechte rollt der Ball zwar trotzdem digital weiter, allerdings unter dem Label EA Sports FC. Neben dem Namen gibt es aber natürlich auch noch viele weitere technische Neuerungen und Verbesserungen am Gameplay So wurde unter anderem die Frostbite-Engine weiter verbessert, diese soll nun etwa Gesichter und Trikots noch realistischer darstellen. Hypermotion V bringt die Bewegungen echter Topspieler auf den Bildschirm und über Playstiles lassen sich die Talente eines jeden einzelnen Spielers anpassen.EA Sports FC 24 ist ab sofort für PC, PlayStation 4 Xbox Series X/S und die Nintendo Switch erhältlich.