Die Sims 5 wird ein Free-to-Play-Spiel, verrät Stellenausschreibung

Die Sims sind und bleiben ein Dauerbrenner in der Spielewelt, auch wenn so mancher Gamer angesichts der Casual-Aspekte der "Lebenssituation" etwas die Miene verzieht. Electronic Arts will diesen Aspekt vertiefen, denn das Spiel wird wohl ein Free-to-Play (F2P)-Modell haben.

Project Rene sucht "Monetarisierungschef*in"

Zusammenfassung Die Sims 4 wurde im vergangenen Herbst für alle freigegeben.

Die Sims 5 soll ebenfalls als F2P-Spiel auf den Markt kommen.

Marktplatz für Inhalte und nutzergenerierten Content.

Inhalte können kostenlos und kostenpflichtig angeboten werden.

EA

Schon jetzt wissen Die Sims 4-Spieler, dass es eine schier unzählige Anzahl an Erweiterungen und Zusatzinhalten gibt, diese sorgen bis heute dafür, dass sich das Spiel positiv in den EA-Bilanzen bemerkbar macht. Das Hauptspiel dürften allerdings die meisten bereits besitzen und das ist auch der Grund, warum der Publisher es im vergangenen Herbst für alle freigegeben hat.Damit wurde Die Sims 4 nachträglich zum F2P-Titel, denn für die Add-ons musste und muss man nach wie vor bezahlen. Mit diesem Schritt dürfte Electronic Arts positive Erfahrungen gemacht haben. Denn offenbar planen Entwickler Maxis und Publisher EA, den nächsten Teil von Beginn an in einer kostenlosen Basisversion bereitzustellen und das Geld über optionale Inhalte zu verdienen.Das jedenfalls kann man aus einer mittlerweile gelöschten Stellenausschreibung schließen (via Eurogamer ). Denn für "Project Rene", wie der Codename für Die Sims 5 lautet, wird ein "Head of Monetization & Marketplace" gesucht, also ein*e Hauptverantwortliche*r für Einnahmen und wie das Spiel zu Geld gemacht wird.In dieser Stellenausschreibung heißt es: "Du bist für die Preisgestaltung aller Inhalte in diesem kostenlosen Spiel verantwortlich und stellst sicher, dass wir eine optimale Preis- und Inhaltsarchitektur haben. Du berätst die Content-Teams über den Bedarf an Spielinhalten, um die Nachfrage der Spieler zu decken."Auch wenn es im Original "free-to-enter game" heißt, so kann man wohl davon ausgehen, dass hier ein F2P-Spiel gemeint ist. Bestätigt wird außerdem, dass es einen "Marktplatz für Inhalte und benutzergenerierten Content" geben wird, diese Inhalte können dann kostenlos und kostenpflichtig angeboten werden.