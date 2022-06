Galaxy Z Flip 4-Leak: Jetzt ist ein erstes "Hands-on"-Video augetaucht

Samsung soll Gerüchten zufolge das Galaxy Z Fold 4 und das Galaxy Z Flip 4 am 10. August bei einem Event vorstellen. Zum günstigeren Galaxy Z Flip 4 ist jetzt bereits ein Video aufgetaucht, das das Klapp-Smartphone in Aktion zeigt.

Neuerungen unter der Haube

Galaxy Z Flip 4-Technik

Samsung

Mit der Geheimhaltung für das kommende Galaxy Z Flip 4 klappt es nicht so gut: Angaben zu den technischen Spezifikationen waren schon Anfang Mai durchgesickert . Anfang Juni gab es dann weiteren Nachschub . Jetzt kann man sich das noch nicht offizielle vorgestellte Handy bereits in einem Hands-on-Video anschauen. Aufgenommen wurde es von TechTalkTV, einem Technik-YouTuber mit einer dreiviertel Million Abonnenten.In dem Video erkennt man relativ gut, dass das Design des Samsung Galaxy Z Flip 4 nahezu identisch aus, es sind keine großen Änderungen zum Vorgänger zuerkennen. Die Neuerungen stecken in den Details.TechTalkTV hat auf Twitter weitere Bilder veröffentlicht, die das Galaxy Z Flip 4 in der schwarzen Variante zeigen. Das Gerät hat eine matte Glasoberfläche, mit glänzendem Glas über dem Displayteil. Das Display scheint ungefähr die gleiche Größe zu haben, die Ränder sind auf den Bildern nicht gut zu erkennen. Das Scharnier soll überarbeitet worden sein, wobei der Metallrand des Scharniers dünner erscheint. In dem Video wird auf Details eingegangen. Dabei wird die Displayfalte gezeigt, die in dieser Aufnahme deutlich besser aussieht als beim bisherigen Modell, vor allem dünner und damit weniger auffällig. Das Display liegt zugeklappt scheinbar enger aufeinander.Die Neuerungen sind beim Galaxy Z Flip unter der Haube zu finden. Es heißt, das Falt-Gerät bekommt einen Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz und einen größeren Akku mit 3.700 mAh (bisher 3.300 mAh) aufgestockt werden soll. Laut TechTalkTV sollen Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 am 10. August vorgestellt werden und wahrscheinlich noch im August 2022 auf den Markt kommen.