Samsung Galaxy Z Fold4 & Z Flip4: Infos zu Akkus der Falt-Smartphones

Samsung wird seine kommende Generation von Smartphones mit faltbarem Display wohl erst im August oder September präsentieren, doch schon jetzt verraten verschiedene Datenbanken erste Details. Unter anderem steht fest, wie groß die Akkus des Flip4 und Fold4 sein werden.

Flip-Modell bekommt größeren Akku

Samsung

Wie die Website GalaxyClub und der Twitter-Leaker IceUniverse jeweils berichten, soll das Galaxy Z Fold4 einen 4400mAh-Akku bekommen, wie er schon im aktuellen Vorgängermodell verbaut wird. Der Stromspeicher wird wahrscheinlich wieder geteilt sein, so dass jeweils eine Akkuzelle in einer der beiden Gehäusehälften ihren Platz findet.Während sich der Akku des Fold4 also in seiner Kapazität nicht ändert, können sich die Fans von Falt-Smartphones mit vertikaler Ausrichtung beim Galaxy Z Flip4 wohl über einen größeren Akku und somit auch mehr Laufzeit freuen. Bei dem günstigeren der beiden Samsung-Smartphones mit Falt-Display wächst der Akku nämlich deutlich.Ganze 3700mAh soll der Akku des Galaxy Z Flip 4 an Kapazität bieten, was ein deutliches Plus gegenüber den 3300mAh des Vorgängermodells wäre. Wie Samsung dies erreicht, ist derzeit noch offen, wobei denkbar wäre, dass man einen Akku mit höherer Dichte verwendet oder die Komponenten im Inneren der beiden Gehäusehälften weiter geschrumpft hat.Samsung behält bei den beiden neuen Galaxy-Z-Smartphones mit faltbarem Display offenbar auch die Ladeleistung bei. Laut einer Datenbank der chinesischen Behörden bekommen die Geräte, deren Modellnummern jeweils SM-F721(0) und SM-F936(0) lauten, jeweils Unterstützung für Netzteile mit maximal 25 Watt.Damit lassen sie sich dank Samsungs Super FastCharging wieder relativ schnell laden, erreichen aber nicht die gleichen hohen Ladegeschwindigkeiten, wie sie bei manch anderen Herstellern mit Ladeleistungen von 40, 60 oder gar mehr als 100 Watt erreicht werden.