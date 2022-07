ASRock: Motherboard-Spezialist startet bald eigene Gaming-Monitore

Der taiwanesische Hersteller ASRock ist vor allem für seine Motherboards bekannt, dazu kommen für die Industrie und das Heimkino gedachte PCs. Demnächst erweitert das zum Auftragshersteller Pegatron gehörende Unternehmen sein Portfolio und wird Gaming-Monitore verkaufen.

ASRock Phantom Gaming

ASRock ist ein Name, den PC-Gamer kennen und schätzen, die Motherboards der Taiwanesen haben einen guten bis hervorragenden Ruf. Und diesen Ruf will man nun anzapfen bzw. ausbauen, denn das Unternehmen will offenbar gleich mehrere Monitore ins Angebot nehmen. Wie das Twitter-Konto @momomo_us berichtet (via TechPowerUp ), startet ASRock demnächst mit zwei entsprechenden Geräten, diese werden die Nummern PG34WQ15R und PG27FF tragen.Beide tragen "PG" im Namen, damit ist zweifellos Phantom Gaming gemeint, das ist der Marketing-Begriff für die Top-Hardware von ASRock. Mit dieser verfolgt man das Ziel "Spielern, Profis und PC-Enthusiasten eine erstklassige Produktlinie anzubieten", wie das Unternehmen erläutert.Die Veröffentlichung der Monitore kann man mittlerweile als bestätigt ansehen, denn beide sind bereits auf mehreren Zertifizierungslisten aufgetaucht, das bedeutet, dass ein Release relativ kurz bevorsteht. Beide Monitore scheinen mit AMD FreeSync zu arbeiten und tauchen in der entsprechenden Übersicht des Chip- und Grafikkartenherstellers auf.Das Modell mit der Nummer PG34WQ15R besitzt ein VA-Panel mit 34 Zoll und einer Auflösung von 3440 x 1440 Pixel, die Bildwiederholrate beträgt bis zu 165 Hz. Letzteres ist aber nur per DisplayPort-Verbindung möglich, per HDMI sind es maximal 100 Hz. Außerdem wird HDR-Unterstützung angegeben. Preise sind noch nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass dieser Monitor nicht gerade günstig sein wird.Der PG27FF hingegen dürfte erschwinglicher sein, denn hier gibt es ein 27 Zoll großes IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel und eine Refresh-Rate von 165 Hz, auch hier wird HDR angeführt. Dieser Monitor dürfte in drei Varianten kommen, wie sich diese voneinander unterscheiden, ist aber unklar.