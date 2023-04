Geldgeschenke von Google Pay: Bis zu 1000 Dollar für Nutzer, einfach so

Wer Google Pay in vollem Umfang nutzt, kann sich zumindest in den USA derzeit unter Umständen auf einen überraschenden, aber mehr oder weniger umfangreichen Geldsegen freuen. Google zahlt Pay-Usern derzeit unerwartet Geld als Belohnung aus. Noch ist offen, ob es sich dabei nicht um einen Fehler handelt.

Teilweise sehr hohe Gutschriften - Fehler wahrscheinlich

Zusammenfassung Google Pay-Nutzer in den USA erhalten unerwartet Geld als Belohnung.

Gutschriften von unterschiedlicher Höhe, einige mehrere hundert Dollar.

Höhe der Auszahlungen orientiert sich an Nutzung der Zahlungsfunktion.

Gutschriften noch nicht nutzbar, möglicherweise Fehler.

Google arbeitet angeblich an Beseitigung des Fehlers, Geldsegen dürfte schwinden.

Wie Android-Spezialist Mishaal Rahman bemerkte, erhalten manche Nutzer von Google Pay derzeit im Grund "free Money" - also Gutschriften von unterschiedlicher Höhe. Voraussetzung ist offenbar nur, dass man als US-Kunde die Zahlungsfunktion genutzt hat und per App bei einem Einzelhändler oder anderen Firmen Käufe getätigt hat.Konkret wird den Nutzern im Rewards-Bereich von Google Pay angezeigt, dass sie eine Gutschrift von Google erhalten haben, wobei das Geld "für das Dogfooding der Google Pay Remittance-Erfahrung" gutgeschrieben wird. Die Höhe der Auszahlungen, mit denen die Kunden im Anschluss neue Käufe über Google Pay tätigen können, variiert laut den von Rahman zitierten Berichten einiger Reddit-User Während einige Google-Pay-User ein- oder zweistellige Dollar-Beträge "geschenkt" bekommen haben, gibt es auch einige Anwender, die gleich mehrere relativ hohe Zahlungen melden, wobei in Einzelfällen sogar über 1000 US-Dollar zusammengekommen sind. Anscheinend orientiert sich die Höhe der Auszahlungen an der Intensität der Verwendung der Zahlungsfunktion von Google Pay.An der ganzen Sache gibt es aber einen gewaltigen Haken. Aktuell ist vollkommen unklar, ob es sich dabei nicht um einen Fehler handelt. Die Gutschriften werden zwar in der App angezeigt, scheinen aber noch nicht tatsächlich nutzbar zu sein. Die Angabe, dass es sich um Gutschriften für das "Dogfooding" einer Funktion handelt, scheint außerdem darauf hinzudeuten, dass Google Änderungen im Rahmen einer sehr frühen Testphase ausprobieren lässt.Normalerweise erfolgt das sogenannte Dogfooding aber nicht durch irgendwelche Nutzer einer App, sondern nur durch Mitarbeiter eines Unternehmens selbst. Denkbar wäre also, dass Google einen Konfigurationsfehler gemacht hat, durch den die Gutschriften bei normalen Nutzern der Zahlungsfunktion von Google Pay auftauchen. Einige Nutzer haben Kontakt zu dem Internetkonzern aufgenommen und erhielten von Support-Mitarbeitern die Auskunft, dass Google das Problem bekannt ist. Innerhalb von ein bis zwei Tagen solle der Fehler beseitigt werden - und der Geldsegen wieder schwinden.