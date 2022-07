Bosch steckt weitere Milliarden in seine europäischen Chipwerke

Der deutsche Industriekonzern Bosch packt noch einmal ein milliardenschweres Investitionspaket auf seine Halbleiter-Sparte drauf. Auch die bereits bestehenden Standorte in Reutlingen und Dresden sollen von dem zusätzlichen Geld profitieren.

Unabhängiger von Asien werden

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen bis 2026 insgesamt 3 Milliarden Euro zusätzlich in den Ausbau der Halbleiter-Sparte investiert werden. "Wir wappnen uns auch im Interesse unserer Kunden für eine unvermindert wachsende Chip-Nachfrage. Für uns steckt in den kleinsten Bauteilen ein großes Geschäft", erklärte Konzernchef Stefan Hartung.Im Rahmen des Investitionspaketes plant Bosch beispielsweise je ein neues Entwicklungszentrum in Reutlingen und Dresden für zusammen mehr als 170 Millionen Euro. Darüber werden in Dresden weitere 250 Millionen Euro in die Erweiterung der Reinraumfläche um 3000 Quadratmeter investiert. "Mikroelektronik ist Zukunft und entscheidender Erfolgsfaktor für alle Geschäftsfelder von Bosch", begründete Hartung die Entscheidung.Auch der übrige Betrag soll in Europa investiert werden. Bosch zieht damit praktisch auch die Lehren aus der Entwicklung der letzten Monate und Jahre, in denen deutlich wurde, dass man sich im Zweifelsfall eben nicht darauf verlassen kann, dass die Logistikketten aus Fernost immer funktionieren."Europa kann und muss eigene Stärken in die Halbleiterindustrie einbringen", sagte Hartung. "Wichtig ist dabei, dass mehr denn je Chips für den spezifischen Bedarf der europäischen Industrie entstehen - also nicht nur in den kleinsten Nanometer-Strukturen." In der Elektronik für die Elektromobilität komme es beispielsweise auf Strukturbreiten von 40 bis 200 Nanometern an. Genau darauf sind die Chipfabriken von Bosch ausgelegt.Die Investitionen Boschs sind übergeordnet auch Bestandteil des "European Chips Act", über den das Unternehmen auch an Förderungen aus dem Bundes- und EU-Haushalt beteiligt wird. Das Ziel des Programms der EU-Kommission besteht darin, den Anteil Europas an der weltweiten Halbleiter-Produktion bis Ende der Dekade von derzeit 10 auf 20 Prozent zu verdoppeln.