Like a Bosch: Smart Home-Geräte des Herstellers stark reduziert

Wenn es um das smarte Zuhause geht, können die hochwertigen Produkten der Bosch Smart Home-Familie überzeugen. Von der Lichtsteuerung über Steckdosen bis hin zu Rauchmeldern, Kameras und Heizkörper-Thermostaten sind nun viele Gadgets bei Media Markt stark reduziert.

Alles aus einer Hand: Smart Heizen, Sichern, Beleuchten & Co.

Mehr Zeit fürs Leben: Das Bosch Smart Home-Ökosystem

Jetzt bei Media Markt richtig sparen!

Das Bosch Smart Home-Ökosystem bietet alle smarten Helfer aus einer Hand. In Verbindung mit einem modernen und vor allem einfach einzurichtenden Controller können alle Geräte des deutschen Qualitätsherstellers zentral verbunden und gesteuert werden. Modular lässt sich so das Smart Home immer weiter ausbauen. Angefangen bei steuerbaren Steckdosen und Lampen erweitert man das Bosch Smart Home-System problemlos um Thermostate, Innen- und Außenkameras, Wassermelder, Rolladensteuerungen und sogar Sirenen. Der Einstieg in die smarte Bosch-Welt ist jetzt zudem besonders günstig.Bosch kann nicht nur Kühlschränke und Waschmaschinen, auch aus dem Smart Home ist das Traditionsunternehmen kaum noch wegzudenken. Der große Vorteil des Portfolios: Man bietet das komplette Portfolio unter der eigenen Marke an, was die Steuerung und Nutzung deutlich erleichtert. Bosch deckt dabei viele Szenarien ab, sei es der Schutz vor Brand- und Wasserschäden, ein smartes Alarmsystem, eine automatisierte Heizung mit gleichzeitiger Kostenersparnis oder zur Unterstützung älterer Menschen. Wichtig ist, dass man den Alltag erleichtert. Aus diesem Grund hat sich Bosch diverse Partner ins Boot geholt.Wer sich im Ökosystem des Herstellers einfindet, profitiert in erster Linie von einer Kompatibilität zu den wichtigsten Sprachassistenten - Amazon Alexa, Google Assistant und Apples Siri. Egal mit welchen Endgeräten das System verwendet wird, nahezu alle werden unterstützt. Gleiches gilt auch für das Zusammenspiel mit anderen bekannten Smart Home-Geräten, wie zum Beispiel jenen von Philips Hue oder den Marken Buderus und Siemens Home Connect. Die Vielzahl an angebotenen Starter-Paketen macht es zudem leicht, in die Smart Home-Welt des Unternehmens einzusteigen. Oder aber man baut sich sein Bosch-System modular selbst zusammen.