Groß, größer, Apple Watch: Series 8 soll 47-mm-Gehäuse erhalten

Die Apple Watch soll größer werden. Display-Experten gehen derzeit davon aus, dass die neue Series 8 in diesem Jahr auf eine Gehäusegröße von über 47 Millimeter anwachsen könnte. Beinahe zwei Zoll soll der Bildschirm in der Diagonale des größten Smartwatch-Modells messen.

Skepsis im Vorfeld: Die Größe ist nicht alles... oder doch?

Wie der oft gut informierte Analyst Ross Young auf Twitter bestätigt, könnte die Apple Watch Series 8 in drei verschiedenen Größen angeboten und das Portfolio nach oben hin erweitert werden. Die Rede ist von einer neuen Display-Diagonale mit 1,99 Zoll, womit die reine Gehäusegröße auf mindestens 47 Millimeter erweitert werden dürfte. Je nach Design der neuen Smartwatch und dem Aufbau einer angeblich geplanten Ruggedized-Variante könnte die Abmessung letztendlich auch bei über 50 Millimetern liegen.Mit der aktuellen Apple Watch Series 7 hob der Hersteller die Größe seines Wearables im letzten Jahr von 44 auf 45 Millimeter an und verkleinerte im gleichen Atemzug den Bildschirmrahmen. Der Sichtbereich konnte im Vergleich zur Series 6 und Apple Watch SE so um 20 Prozent erweitert werden. Youngs Prognosen hinsichtlich eines 2-Zoll-Displays werden von weiteren Analysten (z.B. Jeff Pu ) gestützt, die ebenfalls mit einer deutlich größeren Apple Watch Series 8 rechnen.Bekanntlich sollten die Gerüchte rund um Apples neue Smartwatch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, vor allem da die Treffsicherheit bekannter Leaker im letzten Jahr zu wünschen übriggelassen hat. Ob Apple in diesem Jahr also tatsächlich das lang erwartete neue Design mit flachen Seitenrändern im Stil des iPhones umsetzen, den Bildschirm vergrößern und sogar eine Körpertemperaturmessung mit Hinweisen zu Fieber einführen wird, steht bis zur offiziellen Vorstellung in den Sternen. Diese wird im Zuge der iPhone 14 (Pro)-Keynote im Herbst erwartet.