Neue Test-Runde: Apple startet dritte iOS 16-Beta für Entwickler

Apple hat soeben die dritte Beta-Version für das neue iOS 16 freigegeben. Noch immer ist die Vorschau auf das große iOS-Funktions-Update nur für registrierte Entwickler verfügbar, doch das dürfte sich nun schon bald ändern.

iOS 16, iPadOS 16, WatchOS 9 & Co. - Die Neuheiten im Überblick

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Mit dem Startschuss zur dritten Beta-Runde für das neue iOS 16 gibt Apple eine Vielzahl an Änderungen frei. Viele Details dazu sind allerdings noch nicht durchgesickert, auch die Release-Notes für Entwickler fehlten bei Veröffentlichung dieses Beitrags noch.Wenn es zeitnah weitere Informationen zum Inhalt dieses Updates gibt, werden wir sie nachreichen. Der neue Build für Entwickler trägt die Nummer 20A5312g. Updates für iPadOS 16, tvOS und watchOS 9 sind ebenfalls in eine neue Runde eingestiegen.Für die öffentliche Beta-Testphase benötigt man dagegen noch etwas Geduld. Apple hatte im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC angekündigt, im Juli mit der Freigabe für das öffentliche Test-Programm zu starten. Ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt - es dürfte jetzt aber bald so weit sein. Daher ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt, sich schon einmal für das Beta-Programm anzumelden.Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von einem unterstützten Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungsfunktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Beta-Version ist ab sofort für registrierte Entwickler als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 16 wird im Herbst mit den weiteren Updates für iPadOS, macOS und watchOS starten. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, traditionell dürften die Aktualisierungen im September veröffentlicht werden.Apple hatte einen Ausblick auf die neuen Möglichkeiten und Funktionen von iOS 16 bei der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni gezeigt