Apple AirPods Pro 2: Rätselraten um neue Funktionen und Sensoren

Der Funktionsumfang der neuen AirPods Pro 2 könnte kleiner ausfallen als erwartet. War im Vorfeld von diversen Fitness-Features und -Sensoren die Rede, scheint die Entwicklung bei Apple dahingehend nicht weit genug fortgeschritten zu sein. Davon zumindest gehen Experten aus.

Hoffnung auf Fitness-Tracker-Features schwindet

Mark Zu / Unsplashed

Mit der zweiten Generation der AirPods Pro soll Apple nach beinahe drei Jahren den Nachfolger seiner True-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) vorstellen. Die offizielle Präsentation wird parallel zum iPhone 14 (Pro) im Herbst erwartet. Wie üblich nehmen die Spekulationen rund um die neuen Funktionen der Earbuds wenige Monate vor dem Startschuss an Fahrt auf, wie ein Schwung möglicher Leaks aus Fernost erst letzte Woche zeigte. Nun wird die Vorfreude vieler Interessenten jedoch getrübt.In seinem wöchentlichen Newsletter meldet sich der oft gut informierte Bloomberg-Reporter und Apple-Experte Mark Gurman zu Wort, der auf die zurückliegenden Gerüchte reagiert. Gurman bezweifelt, dass die neuen AirPods Pro 2 tatsächlich über Sensoren zur Messung der Herzfrequenz und Körpertemperatur verfügen werden. Seinen Quellen zufolge sollen diese nicht im Kopfhörer-Upgrade für das Jahr 2022 enthalten sein. Allerdings bestätigt auch er, dass Apple an diesen beiden Funktionen aktiv arbeitet.Abseits möglicher Gesundheits- und Fitness-Features soll das Ladecase der AirPods Pro 2 verbessert werden. Neben dem Sprung vom Lightning-Port hin zu USB-C könnte das Gehäuse über ein eingebautes Mikrofon verfügen, das Klänge einfängt und an die kabellosen Kopfhörer weitergibt, die dann als Hörhilfe dienen dürften. Im Gegensatz zur Sensorfrage äußert sich Gurman nicht zu den Gerüchten hinsichtlich des AirPods-Ladecase, die natürlich ebenfalls mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden sollten.