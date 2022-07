Wi-Fi 7: Noch nicht zertifiziert, aber bereits erster Router verfügbar

Der WLAN-Standard wird immer wieder aktualisiert, dabei geht es meist darum, die Übertragung sicherer und schneller zu machen. Aktuell ist Wi-Fi 7 ist in Arbeit, das soll Übertragungen von bis zu 40 GBit/s bieten. Fertig ist Wi-Fi 7 zwar noch nicht, doch erste Hardware gibt es schon.

Neues 6-GHz-Band

Wi-Fi 7 ist in Arbeit und diese wird auch noch eine ganze Weile lang benötigen. Bis zur Zertifizierung sind es auch nicht bloß Wochen oder Monate, man kann aktuell noch von Jahren sprechen. Nach aktuellen Schätzungen wird die Wi-Fi Alliance den neuesten WLAN-Standard erst in der zweiten Hälfte von 2023 freigeben.Dennoch ist der neue Standard bereits "hier": Denn der chinesische Hardware-Hersteller H3C hat den ersten Wi-Fi-7-Router enthüllt und vorgestellt. Der H3C Magic BE18000 Tri-Band Wi-Fi 7 Router richtet sich an "Nutzer und Gruppen, die eine flächendeckende Versorgung und ein hochwertiges Netzwerk anstreben", so das Unternehmen (via PC Gamer ).Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Hersteller ihre Hardware vor einer offiziellen Freigabe veröffentlichen, ein Frühstart von rund einem Jahr und vielleicht mehr ist aber dennoch ungewöhnlich. Wenn man davon ausgeht, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, dann bekommt man beim BE18000 ein in der Tat superschnelles kabelloses Internet.Denn er verwendet u. a. das 6-GHz-Band, das dank des Einsatzes der ultragroßen Bandbreite von 320 MHz Download-Geschwindigkeiten von bis zu 18.443 Mbit/s bietet. Das ist deutlich schneller als das Maximum des selbst noch jungen Wi-Fi 6, hier liegt das Maximum bei 9,6 Gbit/s.Der eigentliche Vorteil von Wi-Fi 7 ist laut H3C aber das so genannte Multi-Link Operation (MLO), das niedrige Latenzen und eine höhere Zuverlässigkeit bietet, da die Geräte mehrere Kanäle gleichzeitig nutzen können. Laut Hersteller erlaubt das vor allem bei Anschluss mehrerer Geräte bessere Geschwindigkeiten. Was der Spaß kosten und wann der Router verfügbar sein wird, hat der Hersteller bisher noch nicht mitgeteilt.