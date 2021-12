FritzBox 7510: Neuer DSL-Router mit Wi-Fi 6 für 129 Euro vorgestellt

Mit der FritzBox 7510 stellt AVM ein neues Einsteigermodell für den DSL-Anschluss vor. Der Router ist mit Wi-Fi 6 sowie Gigabit-LAN ausgestattet und bietet die Fritz-typischen Integrationen für Internet, Telefonie und Smart Home. Der Preis soll bei 129 Euro (UVP) liegen.

Solider WLAN-Router mit LAN-Abstrichen

Unterstützt DSL Supervectoring (bis zu 300 MBit/s) für alle DSL-Netze inklusive IP-TV

2,4 GHz Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 600 MBit/s (2x2)

Telefonie All-IP und analoger Anschluss

DECT-Basis für Telefonie und Smart Home

1x Gigabit-LAN für PC oder Netzwerkgeräte

1x USB 2.0-Anschluss z. B. für Drucker oder Speicher (NAS)

Energieeffizient mit nur 6 Watt im Standby

FRITZ!OS mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Kostenlose Apps wie MyFRITZ!App, FRITZ!App Fon, FRITZ!App WLAN oder FRITZ!App Smart Home ergänzen den Komfort

Automatische Updates für langanhaltende Sicherheit

Herstellergarantie: 5 Jahre

Das Berliner IT-Unternehmen AVM erweitert sein Fritz-Portfolio und zeigt mit der FritzBox 7510 einen weiteren WLAN-Router, der sich noch unter der FritzBox 7530 (AX) einordnen wird. Per Supervectoring soll das neue Modell mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s für alle DSL-Netze inklusive IP-TV geeignet sein, während im lokalen, kabellosen Netzwerk Übertragungsraten von bis zu 600 MBit/s ermöglicht werden. Wi-Fi 6 (WLAN-ax) wird dabei nur im 2,4-GHz-Band integriert, für das der Hersteller allerdings eine verbesserte Reichweite voraussagt.Die FritzBox 7510 bietet laut AVM "alles, was für den Aufbau eines modernen Heimnetzes benötigt wird." Dazu zählen unter anderem die optionale Gigabit-LAN-Vernetzung, eine integrierte Telefonanlage (All-IP) samt analogem Anschluss und DECT-Basis sowie die Möglichkeit, ein WLAN-Mesh in Verbindung mit weiteren FritzBox-Modellen oder kompatiblen Repeatern aufzubauen. Features wie ein WLAN-Gastzugang, Mediaserver-Fähigkeiten, eine Firewall und Kindersicherung sind ebenfalls an Bord.Bei den physischen Schnittstellen der Fritz!Box 7510 wurde der Rotstift angesetzt. Neben dem analogen Telefon-Anschluss sind lediglich ein USB-Port für Drucker oder Speicher und nur ein einziger Gigabit-LAN-Anschluss vorhanden. Wer ein umfangreicheres, kabelgebundenes Netzwerk aufbauen möchte, ist somit auf zusätzliche Ethernet-Switches angewiesen. Bei einem Preis von 129 Euro (UVP) liegt das neue Einstiegsmodell nur etwa 50 Euro unter dem Marktpreis der FritzBox 7530 AX , die mit mehr Anschlüssen und einem schnelleren 5,0-GHz-WLAN ausgestattet ist.