AVM schließt Fragattacks-Sicherheitslücke für FritzWLAN-Stick

Der Netzwerk-Spezialist AVM hat nun auch für das schon in die Jahre gekommene Zusatzgerät FritzWLAN USB Stick AC 860 die sogenannte Fragattacks-Schwachstelle behoben. Besitzer des Sticks sollten dringend aktualisieren.

Schwachstelle behoben

Release-Notes FritzWLAN USB Stick AC 860 Das Archiv in diesem Verzeichnis enthält ausschließlich die aktuelle Controller-Software für den AVM WLAN-Controller FritzWLAN USB Stick AC 860 plus die Anwendungssoftware FritzWLAN.

Bitte kopieren Sie die Datei auf Ihren Rechner. Starten Sie die Datei "setup.exe" aus diesem Unterverzeichnis manuell und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie den Speicherplatz auf Ihrer Festplatte freigeben wollen, können Sie nach der Installation das Unterverzeichnis löschen.

Das Archiv enthält die Controllersoftware für Controller : AVM FritzWLAN USB Stick AC 860 Betriebssystem : Windows 11/10/8/7 (64 Bit) Version : 06.20.10 Build : 22.03.15

Neue Features: Behoben - Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben ("Fragattack")

Der kleine Stick ist seit 2015 im Handel und dient dazu, Geräte schnell mit beliebigen Routern zu verbinden - egal ob es sich um eine FritzBox oder um einen Router eines Drittanbieters handelt. Beim Einsatz von Routern des AC-Standards bietet der Stick dann Datenübertragungsraten bis zu 866 MBit/s und eine höhere Reichweite. Wer einen solchen FritzWLAN USB Stick nutzt, kann jetzt eine neue Firmware für das Gerät bekommen. Das Update wird dringend empfohlen, da AVM für den AC 860 nun eine bekannte Sicherheitslücke schließt. Weitere Änderungen sind nicht bekannt. AVM hat für die neue Versionsnummer 06.20.10 eine Übersichtsseite veröffentlicht . Wir haben die Veröffentlichungsnotizen am Ende des Beitrags mit angefügt. Dabei gibt es zudem eine Anleitung, wie man das Update auf den Stick bekommt.Mit jedem neuen Fritz-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen von FritzBox und FritzRepeatern und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, neue Updates schnellstmöglich durchzuführen. In diesem Update gibt es nur eine sicherheitsrelevante Änderung: AVM hat mehrere Schwachstellen in der Behandlung eingehender fragmentierter Pakete sowie aggregierter MPDUs (A-MPDU) behoben. Diese Sicherheitslücke war unter dem Namen "Fragattack" bekannt geworden und wird nach und nach für alle AVM-Geräte geschlossen.Informationen zu der Sicherheitslücke haben wir in einem separaten Beitrag geammelt