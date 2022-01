Apple AirPods Pro 2: So anders könnte das neue Design aussehen

Die AirPods haben die Klasse der True Wireless-Kopfhörer ein gutes Stück weit revolutioniert, die länglichen weißen "Ohrenstäbchen" sind heute omnipräsent. Das Design ist und bleibt aber Geschmackssache. Das weiß man auch bei Apple und könnte eine neue Optik vorbereiten.

AirPods Pro 2 kommen wohl Ende des Jahres

Gleich vorweg: Bei den Bildern, die man in diesem Artikel finden kann, handelt es sich um Mockups, die Apple Insider erstellt hat. Und auch wenn diese ziemlich echt aussehen, so sind das keine Fotos echter Hardware, sondern computergenerierte Aufnahmen. Die Apple-Seite hat sich jedenfalls gefragt, wie die AirPods Pro-Nachfolger aussehen könnte.Dass die AirPods Pro 2 kommen, und zwar dieses Jahr, steht wohl fest. Denn eigentlich war ein Nachfolgemodell bereits für das vergangene Jahr erwartet, schließlich kam die erste Pro-Generation bereits im Herbst 2019 auf den Markt. Kurzum: Die Nachfolger sind längst überfällig. Apple Insider hat sich die Mockups aber nicht nur einfach so ausgedacht, man hat sich auch in der Lieferkette und bei anderen Quellen umgehört.Dort ist auch zu hören, dass die AirPods Pro 2 für Ende 2022 zu erwarten sind. Gerüchte besagen, dass die neuen Pro-Kopfhörer von Apple ein neues Design, Gesundheits-zentrierte Features und einen neuen leistungsstärkeren Prozessor bieten werden.Beim Design fällt natürlich auf, dass die Mockups ein AirPods-Design ohne den bisher typischen Stab zeigen. Das würde auch durchaus zu den Lösungen der Apple-Konkurrenten passen, denn die Headphones anderer Firmen setzen zuletzt immer häufiger auf ein "Stemless"-Design.Beim Prozessor soll es sich um den H2 handeln, dieser soll auch mehrere Verbesserungen bieten, darunter automatischen Wechsel zwischen den Geräten, eine verbesserte Akkulaufzeit und Lossless-Audio-Wiedergabe. Letzteres könnte, so spekulieren einige, AirPlay 3 heißen.