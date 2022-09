AirPods Pro 2 kommen wohl fix am Mittwoch - doch wie sehen sie aus?

Am Mittwoch wird Apple neue iPhones vorstellen - wie jedem September. Die große Frage lautet aber: Was kommt noch? Denn neben den Smartphones gibt es auch noch andere Produkte zu sehen, diese sind aber immer unterschiedlich. Dieses Jahr werden es u. a. AirPods Pro sein.

Mit oder ohne den typischen Stängel?

Mark Zu / Unsplashed

Die True-Wireless-Kopfhörer von Apple haben diese Geräteklasse sicherlich miterfunden, seither sind die AirPods auch nicht mehr aus der Technikwelt wegzudenken. Allerdings haben die AirPods Pro in ihrer aktuellen Form bereits einige Jahre auf dem Buckel und die meisten Nutzer bzw. Apple-Fans fragen sich, wann der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino endlich einen Nachfolger präsentieren wird. Die Antwort ist: vermutlich diese Woche, genauer gesagt am Mittwoch.Gerüchte gibt es bereits lange, doch nun gab es die Quasi-Bestätigung. Denn Mark Gurman, Reporter beim Wirtschaftsportal Bloomberg, schreibt in seinem aktuellen Power On-Newsletter, dass die AirPods Pro-Nachfolger am Mittwochabend unserer Zeit vorgestellt werden: "Die neuen AirPods Pro aktualisieren ein Modell, das erstmals im Oktober 2019 in den Handel kam. Letztes Jahr habe ich berichtet, dass die neuen AirPods Pro im Jahr 2022 auf den Markt kommen werden, und jetzt erfahre ich, dass am Mittwoch die große Enthüllung stattfinden wird."Obwohl die AirPods Pro 2 (oder wie auch immer sie heißen werden) sich bereits seit Jahren ankündigen, darf man gespannt sein, wie sie aussehen werden. Denn lange Zeit hieß es, dass Apple möglicherweise den für seine Kopfhörer so typischen Stängel eliminieren wird.Allerdings hat sich die allgemeine Meinung zuletzt eher wieder geändert, die meisten gehen davon aus, dass das Design im Vergleich zum aktuellen Modell nicht dramatisch anders sein wird. Klar scheint zu sein, dass sie Apples H1-Prozessor der nächsten Generation haben werden.