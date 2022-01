Beats Fit Pro: Apple verkauft neue AirPods Pro-Alternative für 230 Euro

Apple gibt den Marktstart seiner neuen Beats Fit Pro für Ende Januar bekannt. Die True-Wireless-Kopfhörer stellen sich als Alternative zu den AirPods Pro auf, bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und einen durch "Wingtips" stabilen Halt. Der Preis wird 229,95 Euro betragen.

Alles an Bord: ANC, 3D-Sound, Apple H1-Chip und Co.

Beats

Bereits im November 2021 kündigte Apple die neuen Beats Fit Pro an, versorgte bisher allerdings vorrangig US-Kunden mit den kabellosen In-Ear-Kopfhörern. Nun scheint der kalifornische Hersteller auch seine Lager in Europa soweit aufgefüllt zu haben, um den offiziellen Verkaufsstart am 24. Januar 2022 einzuleiten. Knapp 230 Euro verlangt das Unternehmen für die sportliche und ebenfalls wassergeschützte AirPods-Alternative, die in den Farben Schwarz, Weiß, Lila und Grau angeboten wird. Apple verspricht wie üblich einen "kraftvollen, ausgewogenen Sound", realisiert durch zweischichtige Membrantreiber in einem Zweikammer-Gehäuse mit einer entsprechenden Stereotrennung. Wie auch die AirPods Pro unterstützen die Beats Fit Pro das bekannte 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking, um den Klang entsprechend der Bewegungen des Kopfes anzupassen. Zudem bieten die Kopfhörer ein Active Noise Cancelling (ANC) zur Eliminierung störender Geräusche. Über einen Transparenzmodus kann die Umgebung weiterhin wahrgenommen werden.Für eine einfache Kopplung mit iPhones iPads sowie Macs sorgt der verbaute Apple H1-Chip. Über die Audiofreigabe kann Musik zudem direkt an andere Beats-Kopfhörer oder AirPods übertragen werden. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sechs Stunden an. Bei deaktiviertem ANC oder Transparenzmodus sollen bis zu 7 Stunden möglich sein und das mitgelieferte Ladecase enthält eine zusätzliche Batterie, welche die Laufzeit der Beats Fit Pro um 18 Stunden erweitert. Ebenso im Lieferumfang befinden sich Ohreinsätze in drei Größen.