Smartphone-Deals: Das Beste aus der Android-Welt jetzt bei Saturn

Google Android gehört zu den vielseitigsten mobilen Betriebssystemen und erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Die Auswahl an Android-Smartphones ist riesig und das Preis-Leistungs-Verhältnis ungeschlagen. Gut zu erkennen an den neuen Android-Deals bei Saturn

Android 12: Tausende Apps, Individualität und Privatsphäre

Google Pixel 6 (Pro): Android, wie es sich der Erfinder vorgestellt hat

Samsung Galaxy: Große Auswahl von Einsteiger bis High-End

Xiaomi & Redmi: Viel Smartphone für wenig Geld

Smartphones jetzt besonders günstig!

Seit mehr als 14 Jahren legt Google größten Wert auf eine freie Open-Source-Plattform, mit der sich jeder Smartphone-Hersteller und Nutzer auf seine eigene Art und Weise austoben kann. Sei es durch personalisierte Benutzeroberflächen, die Installation ganzer Launcher, die Freiheit, seine Apps und Daten selbst zu kontrollieren oder die Transformation von Android auf faltbare Geräte und Tablets. Gerade das jüngste Android 12 legt mehr und mehr Möglichkeiten in einfachster Weise in die Hände der Nutzer, so dass auch Einsteiger von der Freiheit und den vielen Funktionen profitieren können.Die Personalisierung steht dabei für viele Nutzer an erster Stelle. Man möchte dem Einheitsbrei entkommen und hat dafür mit Android 12 die besten Chancen. Von Widgets über dynamische Farboptionen bis hin zu komplett installierbaren Designs wird Individualität hier großgeschrieben. Gleichzeitig profitiert man vom immer weiter wachsenden Google-Ökosystem . Denn die Android-Basis bietet nicht nur tausende Apps und Spiele im Play Store, sondern ist zudem auf vielen weiteren Geräten beheimatet - zum Beispiel auf Smartwatches und Co. So kann man sich zuhause fühlen, ohne eingesperrt zu werden.Wer besonders schnell mit Android-Updates versorgt werden oder gar an kommenden Beta-Phasen teilnehmen möchte, der ist mit den Smartphones der Google Pixel 6-Familie gut beraten. Sie erhalten Aktualisierungen von Google aus erster Hand und gelten zudem als leistungsstarke Flaggschiffe. Der Hersteller setzt hier auf eigene Prozessoren und bis zu 6,7 Zoll große OLED-Displays mit 120 Hz und hohen Auflösungen. Preislich überzeugen die Modelle ebenfalls, denn im Gegensatz zum Apple-Lager bleibt Google weit unter der 1000-Euro-Grenze. Die Preise im Online-Shop von Saturn beginnen aktuell bereits ab 525 Euro.Neben Apple gehört in Deutschland vor allem Samsung zu den Spitzenreitern, wenn es um die besten und meistverkauften Smartphones geht. In Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der südkoreanische Hersteller sehr gut aufgestellt. Die eigene OneUI-Software basiert auf Android 12 und bringt somit alle Google-Vorteile auch in den Galaxy-Smartphones unter. Hand wird hingegen von Samsung selbst angelegt, wenn es um die Kameraoptionen, die Kommunikation oder das Akku-Management geht. Zu den beliebtesten Modellen gehören das Galaxy S21 FE als High-End-Smartphone und das Galaxy A52s 5G in der Mittelklasse.Zu guter Letzt solltet ihr einen Blick auf Xiaomi werfen. Der chinesische Hersteller erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem, da er viel High-End-Technik für wenig Geld in seinen Smartphones verbaut. Das große Portfolio beinhaltet eine Vielzahl von Geräten der Familien Xiaomi, Redmi und Poco. Vom Einsteigergerät bis hin zum iPhone-Killer ist das Unternehmen in nahezu allen Leistungsklasse vertreten. Zusätzlich erweitert man sein eigenes Ökosystem mit Smartwatches, Laptops, Smart-Home-Gadgets und sogar E-Scootern. Außerdem entwickelt Xiaomi mit der MIUI seine eigene Benutzeroberfläche auf Basis von Android 12, die durch ihren minimalistischen Look viele Nutzer überzeugt.