Top-Aktion: 5G-Tarif mit 40 GB + 450 Euro Gutschein von Saturn

Saturn bietet aktuell zusammen mit O2 ein interessantes Mobilfunktarif-Angebot mit Bonus. Wer sich für den neuen Tarif O2 Grow mit automatisch wachsendem Datenvolumen entscheidet, erhält Geschenk-Gutscheine im Wert von 450 Euro für den Elektro-Händler.

Guter Tarif mit richtig schönem Einkaufs-Gutschein

40 GB Highspeed-Datenvolumen (4G LTE/5G)

Datenvolumen erhöht sich alle 12 Monate automatisch um jeweils 10 GB

FLAT Telefonie und SMS in alle dt. Netze

0€ Anschlusspreis

Monatsgrundpreis 29.99€

Laufzeit 24 Monate

450,- Geschenk-Gutschein von Saturn

Jetzt bei Saturn sichern

Übertragbar, aber nur vor Ort nutzbar

Jetzt 5G-Tarif mit 40 GB und Coupon sichern

In der Welt der Mobilfunktarife gibt es immer wieder Kooperationen verschiedener Anbieter, bei dem neben einem guten Tarif fürs Smartphone auch noch ein netter Bonus winkt. In dieser Hinsicht bietet sich für alle, die vielleicht sowieso einen Einkauf bei Saturn geplant haben und nach einem neuen Tarif Ausschau halten, eine gute Gelegenheit. Das Angebot im schnellen Überblick:Den hier gebotenen Tarif O2 Grow hatten wir euch vor Kurzem schon genauer vorgestellt. Der Anbieter verfolgt hier die neue Idee eines wachsenden Tarifs, der jedes Jahr automatisch um 10 GB Datenvolumen aufgestockt wird - im Kleingedruckten setzt man allerdings eine etwas komische Grenze von maximal 240 GB, für die man schon ganze zwei Jahrzehnte treu bleiben müsste. Zum Start sind hier 40 GB Datenvolumen geboten, die im 4G und 5G Netz mit bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload verbraucht werden können.Bei dem Geschenk-Gutschein wird mit 450 Euro ein ordentlicher Betrag geboten, man darf sich aber nicht daran stören, dass Saturn es hier etwas kompliziert macht. Der Versand des Coupons erfolgt gestückelt in Teilbeträgen per E-Mail, nachdem die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Außerdem sind die Gutscheine nur vor Ort im Ladengeschäft einlösbar. Andererseits gibt es auch Vorteile: Die Ausstellung erfolgt anonym, damit sind die Coupons übertragbar.Wie immer gilt: Die Kündigungsfrist ist zu beachten, der Preis wird aber hier auch im 25. Monat nicht erhöht. Eine Verlängerung erfolgt nach dem 24. Monat aufgrund der neuen Gesetze rund um Laufzeitverträge nur um jeweils einen Monat.