Raspberry Pi 4: Bastelrechner bekommt Leistungsschub mit neuem OS

Die Macher der Raspberry Pi-Bastelrechner haben jüngst eine neue Version ihrer Debian-basierten Linux-Variante RPi OS veröffentlicht. Zusammen mit dem neuen Betriebssystem führt man allerdings auch eine erhöhte Turbo-Frequenz für das ARM-SoC des Raspberry Pi 4 ein.

Turbo-Takt steigt um 300 MHz

Raspberry Pi Foundation

Wie das Team jüngst über sein Weblog mitteilte , können die Besitzer eines Raspberry Pi 4 oder der auf dem gleichen Board basierenden Geräte wie dem Raspberry Pi 400 den Takt der CPU in Verbindung mit dem neuen Raspberry Pi OS-Image auf Basis von Debian Bullseye ein ganzes Stück anheben.Statt den bisher als Standard angesetzten maximal 1,5 Gigahertz im Turbomodus sind künftig 1,8 Gigahertz die Grundeinstellung. Die Neuerung betrifft alle Varianten des Raspberry Pi 4, die noch als "aktuell" gelten, also neben den Versionen mit acht Gigabyte RAM auch die Modelle mit zwei oder vier GB Arbeitsspeicher.Nach Angaben der Entwickler hat man bereits ausführlichste Tests der höheren Taktung durchgeführt, so dass die Spannungsversorgung sichergestellt ist und der problemlose Betrieb auch bei höchster und dauerhafter Auslastung ohne weiteres möglich sein soll. Natürlich muss man je nach Gehäuse oder Umweltbedingungen selbst dafür sorgen, dass der Quadcore-SoC des Raspberry Pi 4 in der übertakteten Version noch ausreichend gekühlt wird.Die Raspberry Pi Foundation erklärte in ihrem Blogpost, dass man bei eventuell auftretenden Problemen in Sachen Stabilität die beim Overclocking von PCs bekannten Maßnahmen ergreifen sollte. Das heißt, die Nutzer sollten den Takt dann in 50-Megahertz-Schritten senken. Alternativ kann natürlich auch mit mehr Spannung experimentiert werden, wobei wie üblich zu bedenken ist, dass man einen alternativen Rechner zur Hand haben sollte, falls die Konfigurationsdatei neu bearbeitet werden muss, wenn die SD-Karte eventuell nicht mehr zum Starten des RPi verwendet werden kann.