Nintendo: Fan kauft Aktien für 40.000 Euro, um nach Spiel zu fragen

Kein anderes Gaming-Unternehmen hat so fanatische Fans wie Nintendo. Diese wollen auch immer wieder in Erfahrung bringen, was mit bestimmten Titeln passiert und ob diese wiederkommen. Ein Fan ließ sich eine Frage sogar 40.000 Euro in Aktien "kosten".

"Können nicht jeden Fan-Wunsch erfülllen"

F-Zero ist bzw. war ein beliebtes Spiel für Super Nintendo, der futuristische Racer genießt bis heute bei vielen Fans Kultstatus. Doch der letzte Teil der Reihe erschien vor bereits fast zwei Jahrzehnten und es gibt viele, die gerne eine zeitgemäße Version der Reihe hätten.Ein japanischer Nintendo-Spieler ging nun besonders weit. Denn wie Business Insider berichtet, hat der Fan Aktien im Wert von 5,6 Millionen Yen gekauft, das sind umgerechnet rund 40.000 Euro. Das gibt dem neuen Anleger eine konkretes Recht, nämlich das Management direkt ansprechen und Fragen stellen zu dürfen.Und das machte der Fan auch: Denn am Mittwoch fand das alljährliche Anleger-Treffen von Nintendo statt und der neue Investor nutzte diese Gelegenheit auch. Er fragte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa, ob das Unternehmen einen Relaunch einiger bei Fans beliebter Spielereihen, insbesondere F-Zero, in Erwägung zieht.Das Minimum, um bei solchen Treffen eine Frage stellen zu dürfen bzw. die Chance dazu zu bekommen, ist der Besitz von 100 Nintendo-Anteilen, das ist auch exakt die Anzahl, die der Fan namens "Momiji", der anonym bleiben wollte, gekauft hat: "Ich spiele Nintendo-Games, seit ich ein Kind war. Unter anderem kann ich von dem Geschwindigkeitsgefühl von F-Zero nicht genug bekommen."Furukawa beantwortete die Frage auch, doch wohl nicht zur Zufriedenheit des F-Zero-Fans: "Es ist realistisch gesehen schwierig, neue Titel und Remakes, einschließlich Fortsetzungen, für jedes Nintendo-Spiel zu entwickeln, das von den Leuten gewünscht wird, aber wir sind sehr dankbar und wissen die Erwartungen unserer Fans an unsere Spiele zu schätzen."