Super Nintendo World: Vergnügungspark in den USA öffnet Anfang 2023

Der geplante Nintendo-Themenpark in den USA wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres eröffnet. Die Super Nintendo World in den Universal Studios in Hollywood soll dann der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ließen die Betreiber jetzt verlauten.

Weitere Parks in Planung

Wie der Vergnügungspark in Los Angeles gestern jetzt per Twitter verlauten ließ, soll die Erweiterung mit dem Schwerpunkt auf Nintendo und seine legendäre Spiele- und Konsolenkollektion Anfang 2023 eröffnen. Der Bau des Nintendo-Parks wird derzeit auf dem Gelände des bestehenden Universal Studio Parks in Hollywood vorgenommen.Aktuell arbeitet man dort am Bau von "Bowser's Castle" und einer Reihe von anderen Teilen des Parks, der letztlich den Namen Super Nintendo World tragen wird. Im Mittelpunkt steht künftig eine Achterbahn, die den Namen Mario Kart: Bowser's Challenge trägt. Dort sollen die Mitfahrenden künftig fast wie in den bekannten Spielen Münzen sammeln und mit Schildkrötenpanzern auf Ziele schießen, um letztlich das Team des Schurken Bowser zu "besiegen".Teil des neuen "Rides" ist es, dass die Mitfahrer Mario-Mützen und spezielle Augmented-Reality-Brillen tragen und während der Fahrt in einem viersitzen Wagen sitzen, der den Fahrzeugen aus "Mario Kart" nachempfunden ist. Das gleiche Fahrgeschäft wird bereits in Japan betrieben, wo es Teil des im letzten Jahr eröffneten Super Nintendo World Vergnügungsparks ist.Nintendo und seine Partner bauen neben den Parks in Japan und Hollywood auch noch an einem weiteren Standort in Orlando im US-Bundesstaat Florida einen Vergnügungspark, der im Jahr 2024 eröffnet werden soll. Offen ist dabei, ob die Parks letztlich allesamt die gleichen Erlebnisse bieten sollen. In Japan wird der dort bestehende Park derzeit um einen neuen Bereich erweitert, der der Spielereihe "Donkey Kong" huldigen soll. Dort gibt es künftig unter anderem eine Achterbahn und entsprechend gestaltete Gastronomie- und Merchandise-Angebote.