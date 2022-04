Nintendo Switch Sports - Neuer Trailer zum Start des Fitness-Spiels

In Nintendo Switch Sports können Spieler in sechs Disziplinen gegen Freunde und Familienmitglieder antreten oder sich auch mit anderen Sportbegeisterten online messen. Zum heutigen Start zeigt Nintendo einen brandneuen Trailer zum Spiel.Mit den Sportarten Fußball, Volleyball, Badminton, Tennis, Chambara und Bowling soll die Sammlung an die großen Erfolge der Wii Sports-Reihe anknüpfen. Gespielt wird wahlweise allein oder mit anderen lokal auf einer Konsole oder in Online-Matches. Letztere Option macht etwa Fußballspiele mit bis zu acht Teilnehmern gleichzeitig möglich. Mit einem Beingurt kann hier sogar mit echten Beinbewegungen gekickt werden, das notwendige Zubehör für den Joy-Con liegt der Einzelhandelsversion bei.Nintendo Switch Sports ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich. Mit Golf befindet sich noch eine weitere Disziplin in Vorbereitung, einen Veröffentlichungstermin gibt es aber noch nicht. In einem weiteren Video hat Nintendo erst kürzlich alle sechs zum Start enthaltenen Sportarten genauer vorgestellt.