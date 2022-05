Nintendo Switch OLED jetzt bei Media Markt, Amazon & Co. auf Lager

Auf der Suche nach dem neuesten Nintendo Switch OLED-Modell wird man jetzt in den Online-Shops von Media Markt, Saturn und Amazon fündig. Die Hybrid-Konsole mit dem kontraststarken 7-Zoll-Bildschirm ist ab sofort wieder zu einem Preis von 349,99 Euro erhältlich.

OLED-Modell punktet vor allem im Handheld-Betrieb

Jetzt das OLED-Modell für 350 Euro kaufen

Nintendo

Nicht nur die Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) sind nahezu dauerhaft ausverkauft, auch die OLED-Variante der Nintendo Switch scheint bei Spielern heiß begehrt zu sein. Eine Handvoll Online-Händler bietet nun erneut ein voraussichtlich limitiertes Kontingent an, das für knapp 350 Euro verkauft wird. In den Lagern ist allerdings vorerst nur die weiße Farbvariante der OLED-Switch zu finden, auf das Modell in Neon-Rot-Blau muss noch länger gewartet werden.Die Vorteile zwischen der klassischen Nintendo Switch und dem neueren OLED-Modell zeigen sich vor allem im mobilen Betrieb. Wer die Hybrid-Konsole vorrangig außerhalb des USB-C-Docks (mit LAN-Anschluss) als Handheld nutzt, profitiert von einem größeren 7-Zoll-Bildschirm anstelle des sonst üblichen 6,2-Zoll-Displays des Vorgängers. Die Auflösung von 1280 x 720 Pixeln bleibt allerdings erhalten, dafür punktet das OLED-Modell in Hinsicht auf die Farbdarstellung und einen hohen Kontrast dank eines echten Schwarz. Ebenso verdoppelt Nintendo den internen Speicher von 32 GB auf 64 GB.Mit einem Performance-Schub dürfen Interessenten nicht rechnen. Auch die jüngste Revision der Nintendo Switch setzt auf einen angepassten Nvidia Tegra-Prozessor (X1) und eine 4310-mAh-Batterie. Die Akkulaufzeit liegt somit zwischen 4,5 bis 9 Stunden. Praktische Änderungen zeigen sich allerdings am Standfuß der OLED-Switch, denn diesen haben die Japaner deutlich vergrößert, was der Stabilität der Konsole im Tischbetrieb zugute kommt. Mit dem Kauf bei Media Markt, Saturn oder Amazon sollte man sich allerdings beeilen. Ein schneller Ausverkauft des Nintendo Switch OLED-Modells ist zu erwarten.