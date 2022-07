Volle Smartphone-Lager: Samsung fertigt nur noch 3 Tage pro Woche

Samsung hat bereits zig Millionen Smartphones in seinen Lagern und bei Händlern liegen, die sich wegen der gesunkenen Nachfrage nur noch schleppend verkaufen. Das Unternehmen hat deshalb seit mehr als einem Monat die Produktion an seinen Hauptstandorten zurückgefahren.

Überproduktion könnte zu Verlusten führen

Wie das Portal VietnamNet berichtet, hat Samsung die Fertigungsmengen in seinen vietnamesischen Werken stark gesenkt, wobei dieser Zustand bereits seit Anfang Juni anhält und auf absehbare Zeit wohl auch nicht wieder geändert werden soll. Die beiden gigantischen Werke in Vietnam produzieren derzeit nur noch höchstens die Hälfte ihrer üblichen Stückzahlen.Lief die Produktion bis Anfang Juni noch an fünf Tagen in der Woche, so ist mittlerweile seit mehr als vier Wochen nur noch an drei Tagen in der Woche Betrieb in den Samsung-Werken in Vietnam. Der Konzern will dadurch verhindern, dass die Lagerbestände sich weiter vergrößern und man Verluste vermeidet, die man durch Preisreduktionen im Verkauf riskieren würde.Dem Bericht zufolge befinden ich derzeit rund 50 Millionen Smartphones bei Händlern, Distributoren und Samsung selbst in Lagern. Dass sich ein Teil der produzierten Geräte in Lagern befindet, ist natürlich alles andere als ungewöhnlich, doch normalerweise handelt es sich meist nur um rund zehn Prozent der Produktionsmengen. Aktuell liegt die Menge der eingelagerten Geräte aber bei rund dem Doppelten.Samsung hat laut Quellen aus der Industrie bereits die geplanten Produktionsmengen für das Jahr 2022 deutlich reduziert. Ging man bisher von über 330 Millionen verkauften Geräten aus, so sollen es mittlerweile nur noch rund 270 Millionen Einheiten sein. Für Vietnam ist diese Entwicklung alles andere als positiv, schließlich gehen diverse Arbeitsplätze verloren und das angestrebte Wachstum des kommunistischen Landes wird geschmälert.