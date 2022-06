Flight Simulator: Microsoft kündigt XXL-Update mit Helikoptern an

Wartezeit kann mit dem Halo Pelican überbrückt werden

Wright Flyer

Ryan NYP ("Spirit of St. Louis")

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Bell-407

Guimbal Cabri G2

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Airbus A310

Ab 69,99 Euro kaufen oder via Xbox Game Pass

Anlässlich des Xbox Games Showcase kündigt Microsoft ein umfangreiches Anniversary Update für den Flight Simulator an. Die Redmonder feiern das 40-jährige Jubiläum der Flugsimulation unter anderem mit der lang erwarteten Integration von Hubschraubern, Segelflugzeugen und einem neuen Verkehrsflugzeug - dem Airbus A310.Ebenso wird an neuen historischen Flugzeugen gearbeitet und durch eine Partnerschaft mit dem Halo-Franchise können Hobbypiloten schon jetzt mit dem legendären D77-TC Pelican abheben, wie der neue Trailer zeigt.Während der Sci-Fi-Flieger aus Halo Infinite und Co. bereits im Spiel integriert wurde, müssen sich Spieler des Flight Simulator für den Rest des Anniversary Updates bis November gedulden. Dafür lässt Microsoft gute Nachrichten verlauten:"Die 40th Anniversary Edition ist ein kostenloses Highlight für alle bisherigen Nutzer*innen des Microsoft Flight Simulator - egal, ob sie den Titel gekauft haben oder via Xbox Game Pass spielen. Dieses Geburtstagsgeschenk an die Community ist eine Hommage an die Vergangenheit, aber auch ein Schritt in die aufregende Zukunft der Luftfahrt."Zudem verraten die Redmonder einige wenige Details des November-Updates vorab. Unter anderem sollen Helikopter mit einer gänzlich neuen Fluid Dynamics Simulation "zum Leben erweckt werden" und Segelflugzeuge ein neues Fluggefühl vermitteln. In Zusammenarbeit mit Drittentwicklern wie iniSimulations, MilViz, Bluemesh, Aeroplane Heaven und anderen werkeln die Entwickler aktuell an der Finalisierung neuer Modelle, von denen die folgenden Neun bereits bestätigt wurden.Die kostenlose 40th Anniversary Edition des Microsoft Flight Simulator wird auf Windows-PCs und der Xbox Series X |S sowie im Xbox Game Pass und PC Game Pass im November 2022 erscheinen. Per Xbox Cloud Gaming kann die Flugsimulation zudem auf Smartphones, Tablets und PCs mit niedriger Rechenleistung gestreamt werden.