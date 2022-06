Eine Erde pro Sekunde weg: Extrem schnell wachsendes Schwarzes Loch

Schwarze Löcher sind ohnehin schon extreme Objekte - doch nun haben Astronomen quasi den König dieser Klasse gefunden. Er wächst extrem schnell und erzeugt eine Leuchtkraft, wie sie im Universum kaum von einem anderen Himmelskörper erreicht wird.

Problemlos sichtbar

ESO

Letzteres klingt bei einem Schwarzen Loch, das schon dem Namen nach schlicht schwarz ist, kaum nachvollziehbar. Gemeint ist hier aber das Leuchten, das in seiner unmittelbaren Umgebung durch die starke Beschleunigung der Materie erzeugt wird, die sich dem Ereignishorizont nähert, bevor sie hinter diesem verschwindet. Die Aktivität in diesem Bereich ist so stark, dass das Umfeld dieses Schwarzen Loches 7000 Mal heller leuchtet, als alle Lichtquellen in unserer Galaxie zusammengenommen.Verursacht wird dies durch die Tatsache, dass das Schwarze Loch enorme Mengen Materie verschlingt. Die Masse des Objekts wird bereits auf drei Milliarden Sonnenmassen geschätzt und pro Sekunde verschwindet weiteres Material von der Masse unserer Erde hinter dem Ereignishorizont. Das teilten die Entdecker von der Australian National University (ANU) in Canberra heute mit.Grundsätzlich sind solche Schwarzen Löcher der Wissenschaft bereits bekannt - allerdings aus einem ganz anderen Zeitalter des Universums. Das extrem schnelle Wachstum hörte bei ihnen bereits vor Milliarden Jahren auf. Warum dieses Schwarze Loch noch heute solche Mengen Materie verschlingen kann, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise hat hier die Verschmelzung zweier Galaxien für eine ausreichend hohe Konzentration an Material gesorgt.Christopher Onken, der das Forschungsteam hinter der Entdeckung leitet, nannte das Schwarze Loch eine "sehr große und unerwartete Nadel im Heuhaufen". Lange wurde es von den Astronomen nicht als das erkannt, was es eigentlich ist. Und das, obwohl die Helligkeit es auch für jeden Hobby-Astronomen am Himmel sichtbar macht, der ein gutes Teleskop in einer dunklen Umgebung aufstellt.