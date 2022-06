Sonos Ray: Die günstige Kompakt-Soundbar mit Blockbuster-Klang

Mit der neuen Sonos Ray erweitert der US-Audiospezialist sein Sortiment an kompakten und smarten Soundbars. Der raumfüllende und optimal abgestimmte Sonos-Sound kommt dabei für einen günstigen Preis daher. Bei Saturn ist die Soundbar jetzt für nur 299 Euro erhältlich.

Es kommt nicht auf die Größe an... oder doch?

Sonos Ray Soundbar: Genialer Sound im kompakten Format

Sonos' Next-Level-Erlebnis für TV, Musik und Gaming

Sonos

Neben Beam und Arc platziert sich die Sonos Ray als bisher kompakteste und preiswerteste Soundbar das Unternehmens. Und dennoch bietet der jüngste Heimkino-Spross einen echten Blockbuster-Klang. Sonos verspricht einen "Sound, der dich umhaut". Bevor wir auf die technischen Feinheiten und smarten Funktionen eingehen, kommen wir zum Wichtigsten - dem Preis und der Verfügbarkeit. Im Online-Shop von Saturn könnt ihr die Sonos Ray jetzt in zwei Farben vorbestellen und euch eine Preisgarantie sichern. Die Auslieferung erfolgt pünktlich zum Launch am 7. Juni 2022.Die neue Sonos Ray verfügt über vier digitale Verstärker, zwei Hochtöner und zwei leistungsstarke Mitteltöner samt Bassreflexsystem. Somit holt der für authentischen Klang bekannte Hersteller auch aus einer kompakten Soundbar das Maximum an Audioqualität heraus. Wer über ein iOS-Gerät verfügt, oder sich eines ausleihen kann, profitiert zudem von der bekannten Trueplay-Technologie, mit der die Soundbar zusätzlich an die Akustik des Raumes angepasst werden kann.Auf Knopfdruck bringt die Sonos Ray zu leise Stimmen in Filmen und Serien zur Geltung und ein Nachtmodus sorgt auf Wunsch dafür, dass laute Klänge zu späten Uhrzeiten automatisch reduziert werden. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Abschließend profitiert die kompakte Soundbar vom Sonos-Ökosystem und seinen Multiroom-Fähigkeiten. Denn nicht nur in Verbindung mit einem Fernseher spielt die Sonos Ray ihr Vorteile aus, sie kann auch als smarter WLAN-Lautsprecher verwendet werden.