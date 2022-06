Microsoft Teams verbessert per KI Sprachqualität, Akustik und mehr

Microsofts Kommunikationslösung Teams wird immer mehr zum Aushängeschild von Office und des ganzen Unternehmens. Und so sollte man nicht überrascht sein, dass die Redmonder Teams mit modernsten Technologien verbessern wollen, aktuell ist die Sprache in Anrufen dran.

So verbessert Microsoft Teams mit KI-Hilfe die Audio-Qualiät

Unterbrechen des Gegenübers

Die gut zwei Jahre Pandemie haben Teams und auch Videokonferenzen zur Normalität werden lassen, viele Arbeitnehmer nutzen derartige Software längst selbstverständlich zu Hause oder auch im Büro. Allerdings hat uns die Pandemie auch gelehrt, dass nicht alle dasselbe (gute) Equipment besitzen. Soll heißen: Die Unterschiede in der Qualität von Video und Audio sind teils gewaltig.Aktuell will Microsoft vor allem die Sprachqualität verbessern und hat dafür die hauseigenen KI-Lösungen herangezogen. Wie The Verge berichtet, überarbeitet das Redmonder Unternehmen die Audio-Erfassung bzw. -Übertragung fundamental. Davon sollen vor allem jene Nutzer profitieren, die in Räumen mit schlechter Akustik sitzen.Wie das Ganze funktioniert, demonstriert man auch in einem Video: So sind zwei der drei Verbesserungen relativ schnell erklärt und auch sofort nachvollziehbar. So bügelt die KI bzw. das maschinelle Lernen akustische Probleme aus: Einerseits werden Teams-Teilnehmer, die in "Höhlen" sitzen, korrigiert, die KI eliminiert den Hall, den es in manchen Räumen gibt. Andererseits gibt es klassische Geräuschunterdrückung, im Video wird das mit einem Lebenspartner demonstriert, der im Hintergrund eine laute Kaffeemühle betätigt - dieser Lärm wird von Team schlichtweg eliminiert.Um das zu erreichen, hat Microsoft rund 30.000 Stunden an Sprachaufnahmen analysiert, dabei kamen tausende unterschiedliche Geräte zum Einsatz und es wurden etwa 100.000 Räume simuliert. Schließlich wurde auch noch eine Funktion umgesetzt, die das Unterbrechen von Gesprächen erleichtern bzw. verbessern soll: Bei Teams-Anrufen kann man sich gegenseitig unterbrechen, ohne dass es zu unangenehmen Überschneidungen kommt, bei denen man den Gesprächspartner aufgrund des Echos nicht hören kann.